Jariyah Shah, sao mai mang dòng máu Việt Nam được Carrick gọi lên đội 1 MU là ai?

Tiền vệ triển vọng Jariyah Shah thuộc biên chế U18 Man United vừa được gọi lên đội 1 tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Chelsea. Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bóng đá, đặc biệt trong bối cảnh anh có mẹ là người Việt Nam.

Jariyah Shah và con trai của Wayne Rooney

Jariyah Shah sinh năm 2009 tại xứ sở chuột túi. Anh sở hữu nền tảng lý lịch đặc biệt với cha mang quốc tịch Pakistan và mẹ là người Việt Nam. Sự pha trộn dòng máu cùng quá trình trưởng thành tại châu Âu giúp sao mai tuổi teen đủ điều kiện pháp lý để lựa chọn khoác áo một trong bốn đội tuyển quốc gia gồm Việt Nam, Pakistan, Australia hoặc Anh. Australia là nơi Jariyah Shah sinh ra. Anh là nơi cầu thủ này dành phần lớn thời gian ăn tập bóng đá trong khi Pakistan là quê cha và Việt Nam là quê mẹ.

Trên hành trình phát triển ban đầu, tài năng này từng được gọi lên đội tuyển U15 Anh vào năm 2023. Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2025, anh quyết định chuyển sang cống hiến cho đội U17 Australia, nhanh chóng khẳng định giá trị bản thân với 1 bàn thắng sau 4 lần ra sân chính thức. Trong thời gian này, Jariyah Shah là thành viên của đội U18 MU.

Dù mới 17 tuổi, anh đã chiếm một suất quan trọng trong đội hình U18 MU với 8 trận thi đấu và ghi được 2 bàn từ đầu mùa. Không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò tiền vệ trung tâm sở trường nhờ tư duy điều tiết nhịp độ và nhãn quan chiến thuật nhạy bén, cầu thủ sinh năm 2009 còn nhiều lần được HLV Darren Fletcher thử nghiệm đầy hiệu quả ở vị trí hậu vệ phải nhờ sự đa năng.

Jariyah Shah trong màu áo U18 MU

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp non trẻ của Shah vừa diễn ra ngay trước thềm cuộc chạm trán với Chelsea cuối tuần này, khi anh được HLV đội 1, Michael Carrick, triệu tập lên tập luyện trực tiếp cùng các ngôi sao hàng đầu đội bóng. Những gì đang trải qua giúp Jariyah Shah thêm tự tin phát triển sự nghiệp, đồng thời tự tin tranh tài ở VCK U17 World Cup sắp tới.

Jariyah Shah sẽ là thành viên trụ cột của U17 Australia tranh tài ở sân chơi thế giới. Anh cùng đồng đội chung bảng với 2 đối thủ sừng sỏ là Argentina và Đan Mạch, ngoài ra là đội tuyển châu Phi, Mozambique.

Mặc dù chuẩn bị cùng U17 Australia bước ra sân chơi thế giới, song cánh cửa để Jariyah Shah cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai vẫn hoàn toàn rộng mở. Dựa trên các điều lệ chuyển giao tư cách thi đấu quốc tế hiện hành của FIFA, một cầu thủ từng phục vụ các cấp độ đội tuyển trẻ thuộc một liên đoàn vẫn có quyền đổi sang đại diện cho liên đoàn khác nếu đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn về huyết thống, quốc tịch và độ tuổi.

Jariyah Shah đã đáp ứng về huyết thống do có mẹ là người Việt Nam. Nhưng trong tương lai, việc Jariyah Shah chọn khoác áo đội tuyển nào vẫn là một dấu hỏi lớn. Bóng đá Việt Nam đã thành công trong việc chiêu mộ những ngôi sao Việt kiều như Nguyễn Filip, Patrik Lê Giang, Cao Pendant Quang Vinh... Tuy nhiên các trường hợp thất bại cũng luôn có, tiêu biểu nhất là Ibrahim Maza, một trong những ngôi sao trẻ đắt giá nhất Bundesliga (50 triệu euro).