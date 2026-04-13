Jannik Sinner rút ngắn cách biệt với Carlos Alcaraz còn 7-10

Sinner vô địch Monte Carlo Masters (Ảnh: TFU)

Với kết quả này, Sinner tiếp tục duy trì thành tích “bất khả chiến bại” trên mặt sân Masters 1.000. Anh đã vô địch liên tục từ Paris Masters (Masters 1.000 cuối mùa 2025) và vẫn duy trì mạch thắng tại 3 kỳ giải Masters 1.000 đầu năm nay (người duy nhất sau Novak Djokovic, đã từng thắng cả 3 kỳ giải Masters 1.000 đầu mùa).

Trận đấu đỉnh cao này là lần gặp nhau đầu tiên giữa 2 người kể từ hồi tháng 11, khi Sinner giành chiến thắng trong trận chung kết Nitto ATP Finals. Và lần này, một lần nữa, mức độ quan trọng của trận đấu rất cao: Người thắng vừa vô địch Monte-Carlo, sẽ vừa giành được vị trí số 1 thế giới. Để rồi, Sinner đã thắng “cú đúp” này.

Với chiến thắng kéo dài 2 giờ 15 phút, tay vợt người Ý trở thành người thứ 2, cùng Huyền thoại Djokovic (năm 2015), giành chiến thắng liên tiếp tại Miami Masters và Monte-Carlo. Tay vợt 24 tuổi này cũng sẽ trở lại vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng PIF ATP vào hôm nay, và cũng sẽ lần đầu tiên trong năm nay.

“Chúng tôi đến đây với mục đích thi đấu càng nhiều trận càng tốt, nhận được phản hồi tốt trước các giải đấu lớn sắp tới. Hôm nay cả 2 chúng tôi đều thi đấu ở đẳng cấp cao”, Sinner nói trong cuộc phỏng vấn trên sân, “Trời hơi gió nhẹ. Điều kiện khác biệt so với những trận đấu khác trong giải. Kết quả tuyệt vời!”.

“Trở lại vị trí số 1 thế giới có ý nghĩa rất lớn lao đối với bản thân của tôi. Tôi thì rất hạnh phúc khi giành được một danh hiệu lớn trên mặt sân đất nện này. Tôi chưa từng làm được điều này trước đây và nó có ý nghĩa rất lớn với bản thân tôi”, Sinner hạnh phúc chia sẻ khi anh có các bước tiến đáng kể ở trên sân đất nện.

“Tôi thấy mình có cơ hội tốt hơn ở những game trả giao bóng, cảm giác là quả bóng mới giúp ích cho tôi, việc đổi bóng diễn ra ở 2-1, tôi chỉ cố gắng giữ vững tinh thần”, Sinner nói thêm về màn ngược dòng ván 2, “Tôi đã cố gắng tiếp tục nỗ lực. Tôi cảm thấy hơi mệt, vì vậy tôi đã cố giữ tinh thần. Giành được chiếc cúp này có ý nghĩa rất lớn với tôi”.

Sinner là tay vợt thứ 3 trong lịch sử giành được 4 danh hiệu Masters 1.000 liên tiếp trong hệ thống của ATP Tour, sánh ngang với lại 2 Huyền thoại thuộc Big Three là Djokovic và Rafael Nadal, người giữ kỷ lục 11 lần vô địch Monte-Carlo Masters. Giờ đây, tay vợt người Italy và tay vợt người Tây Ban Nha có thể tạo ra Kỷ nguyên mới.

“Những gì anh đang đạt được hiện nay thật ấn tượng,” Alcaraz nói với Sinner, “Chỉ có 1 người từng giành được “Cú đúp Ánh dương” và Monte-Carlo, giờ anh là người thứ 2. Đó là điều không thể tin được, tôi vừa trải nghiệm sự khó khăn của nó. Chúc mừng anh vì tất cả mọi thứ và công sức anh đang bỏ ra cùng đội của mình”.

Sinner không để thua ván nào trên đường đến chức vô địch Paris, Indian Wells và Miami, trở thành người đầu tiên giành được “Cú đúp Ánh dương” (Indian Wells, Miami) mà không thua ván đấu nào. Hạt giống số 2 đã thắng 17 trận liên tiếp gần đây, và đang có chuỗi 22 trận thắng liên tiếp tại các kỳ giải Masters 1.000.

Sinner cũng chỉ để thua 1 ván đấu ở Monte-Carlo trước Tomas Machac, chấm dứt chuỗi 37 ván thắng liên tiếp lịch sử của anh ở cấp độ Masters 1.000. Lần cuối cùng Sinner thua 1 trận đấu ở hệ giải này là ở giải Masters tại Thượng Hải (vào tháng 10 năm ngoái), khi anh phải bỏ cuộc trước đối thủ Hà Lan - Tallon Griekspoor.

Alcaraz đã thắng 17 trận liên tiếp trên sân đất nện, tính từ mùa giải trước khi anh đăng quang ở Rome và Roland Garros. Tay vợt từng 26 lần vô địch ATP Tour đã đánh bại Sinner trong cả 2 trận chung kết đó, cứu được 3 match-point trước tay vợt người Ý trong một cuộc đối đầu lịch sử ở Paris. Giờ đây, Sinner lại vùng lên.

Trận đấu thứ 17 giữa 2 người, ngôi vô địch Monte Carlo Masters 2026 và Ngôi số 1 thế giới, tất cả chỉ là... một khởi đầu mới cho cuộc cạnh tranh được “thăng cấp” ngày qua ngày, mùa qua mùa giữa 2 “kỳ phùng địch thủ” Sinner - Alcaraz, khiến thế giới quần vợt lại buông bản thân vào một Kỷ nguyên quần vợt mới đầy thách thức.