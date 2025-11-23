James Harden ghi 55 điểm cho LA Clippers, Detroit Pistons thắng 12 trận liên tiếp

Harden lập kỷ lục ghi điểm cho LA Clippers

“Lão tướng 36 tuổi” Harden Harden - vốn là MVP của NBA mùa giải năm 2018, đã ghi được đến 27 điểm trong nửa đầu trận đấu cho Clippers. Ngôi sao quê Los Angeles góp công rất lớn giúp đội nhà chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp và giành trận thắng thứ 5 trong mùa.

"Những nỗ lực cá nhân tôi bỏ ra từng chút một, tôi đã làm vì toàn đội của tôi”, Harden có nói về bí quyết anh tạo ra màn trình diễn ghi điểm kỷ lục cho đội khách khi thi đấu tại sân Spectrum Center của Charlotte, “Đơn giản thì, tôi chỉ cố gắng tìm ra cách giành chiến thắng mà thôi”.

Cầu thủ sinh ra năm 1989, người đã giúp Dream Team giành HCV bóng rổ của Olympic hồi năm 2012, thực hiện thành công 17/26 cú ném bóng, với 10/16 cú ném 3 điểm và 11/14 quả ném phạt trong nỗ lực lập kỷ lục ấn tượng của mình. Đồng thời anh có thêm cả 7 pha kiến tạo.

Ở trong một biến cố “bên lề” của LA Clippers, hậu vệ 40 tuổi Chris Paul, người đứng thứ 2 về số lần cướp bóng và kiến tạo mọi thời đại tại NBA, bóng gió trên mạng xã hội rằng mùa giải thứ 21 sẽ là mùa giải NBA cuối cùng của anh, nói rằng: “Một chuyến hành trình tuyệt vời... BIẾT ƠN vì lần cuối này”.

Trong khi đó Clippers cũng dự kiến sẽ chào đón sự trở lại của Kawhi Leonard vào sáng mai, thứ Hai ngày 24-11-2025 khi họ đến làm khách tại sân đấu Rocket Arena của Cleveland Cavaliers. Tiền phong phụ 34 tuổi này vắng mặt 10 trận vì bong gân mắt cá chân và bàn chân phải.

Tại sân Fiserv Forum có sức chứa hơn 17.300 khán giả của Milwaukee, Pistons đã đạt được chuỗi trận thắng dài nhất kể từ mùa giải 2004 - năm cuối cùng họ giành chức vô địch NBA - với chiến thắng có điểm số cực kỳ ấn tượng là 129-116, đó vốn là khoảng cách 13 điểm số.

Cade Cunningham đã tỏa sáng rực rỡ cho Detroit khi ghi được 29 điểm, có 10 pha kiến tạo cho các đồng đội ghi điểm và có thêm 8 pha tranh bóng bật bảng thành công. Anh góp công rất lớn giúp cho đội bóng Pistons duy trì vị trí dẫn đầu miền Đông với thành tích là 14-2.

Hậu vệ Jaden Ivey của Detroit Pistons có màn trở lại được mong đợi từ lâu. Thi đấu lần đầu tiên kể từ khi bị gãy xương mác trái hơn 10 tháng rưỡi trước, Ivey giúp đội khách chơi phòng thủ chắc chắn - làm khó Milwaukee: “Rõ ràng là ai cũng phải trải qua những thử thách trong cuộc sống cả”.

“Điều này là cần thiết - để tôi tôi rèn luyện sự kiên nhẫn và bền bỉ với những thời khắc khó khăn. Nếu như Chúa có phù hộ, tôi sẽ không trải qua một thử thách nào nữa như thế này, nhưng nếu có, nó chắc chắn vẫn sẽ giúp ích cho tôi”, Ivey cho biết khi đội của anh đã toàn thắng từ ngày 16-10-2025.

Nikola Vucevic của Chicago Bulls ghi được 28 điểm và 12 rebound, trong khi đó Josh Giddey cũng có cú triple-double cho đội bóng chủ sân United Center với 18 điểm, 12 rebound và thêm cả 11 pha kiến tạo trong chiến thắng 121-120 trên sân nhà trước đối thủ Washington Wizards