Jack khoe body 6 múi cuồn cuộn, nỗ lực lấy lại hình ảnh sau ồn ào

Jack Grealish tập luyện cật lực, quyết tâm giành lại vị trí tại Everton sau án kỷ luật.

Tiền vệ Jack Grealish vừa xuất hiện trên sân tập nỗ lực "đổ mồ hôi" nhằm lấy lại niềm tin từ ban huấn luyện sau án kỷ luật vì hai đêm ăn chơi nhậu nhẹt.

Trước đó, ngôi sao 31 tuổi đã bị HLV trưởng Everton - ông David Moyes thẳng tay gạch tên khỏi đội hình sau khi truyền thông Anh phanh phui việc anh có hai đêm liên tiếp chè chén say sưa tại một quán karaoke và quán rượu.

Sau vụ việc vắng mặt vô kỷ luật, cựu tuyển thủ Anh đã phải lên tiếng xin lỗi khẩn thiết, anh chia sẻ: "Thật tuyệt khi hôm nay được trở lại sân tập cùng các đồng đội sau vài ngày rèn luyện tích cực. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và tất cả mọi người tại câu lạc bộ vì đã không thể đóng góp cho đội bóng trong vài tuần qua. Tôi yêu việc được cống hiến cho Everton và nóng lòng được sớm tái xuất trước mặt các bạn. Hẹn sớm gặp lại tất cả mọi người".

Jack Grealish hăng say tập luyện lấy lại hình ảnh (Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

Không chỉ dừng lại ở những lời hứa suông, cầu thủ đang thi đấu theo dạng cho mượn từ Manchester City đã bắt tay ngay vào việc lấy lại thể trạng bằng cách tập luyện riêng cùng chuyên gia vật lý trị liệu Chris Bowman. Những hình ảnh mới nhất cho thấy Grealish cởi trần, khoe vóc dáng cơ bắp săn.

Lần gần nhất Grealish ra sân trong màu áo "The Toffees" đã diễn ra từ ngày 17/10, trong thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Chelsea. Kể từ đó đến nay, anh đã bỏ lỡ tổng cộng 4 trận đấu của Everton - bao gồm hai cuộc đối đầu liên tiếp với Newcastle (tại Ngoại hạng Anh và Cúp Liên đoàn), và các trận gặp Arsenal và gần đây nhất là Coventry.

Với việc vẫn chưa có bất kỳ bàn thắng hay pha kiến tạo nào sau 5 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này, cựu "bom tấn" trị giá 100 triệu bảng đang chịu áp lực không nhỏ. Anh kỳ vọng sự chăm chỉ hiện tại sẽ giúp mình ghi điểm với HLV David Moyes, qua đó kịp góp mặt trong chuyến làm khách trước Brentford vào thứ Hai tuần tới (23/11).