Italia sống lại cơ hội dự World Cup 2026 nhờ kế hoạch đặc biệt của FIFA

Đáng chú ý, diễn biến này có thể mở ra tia hy vọng bất ngờ cho tuyển Italia trong hành trình tìm vé trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau khi thất bại trước Bosnia & Herzegovina trên chấm luân lưu ở trận chung kết play-off khu vực châu Âu, giấc mơ góp mặt tại World Cup 2026 của Italia coi như đã hoàn toàn khép lại.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình của Iran chưa thực sự rõ ràng, Azzurri có thể vẫn còn một cánh cửa cuối cùng để thay đổi số phận. Tờ The Athletic nhấn mạnh nội bộ FIFA đã xuất hiện những cuộc thảo luận về phương án tổ chức một vòng play-off liên châu lục tìm suất thế chân Iran. Giai đoạn này sẽ quy tụ 4 đội tuyển, gồm 2 đại diện châu Á và 2 đại diện châu Âu (thuộc nhóm các đội chưa giành quyền tới World Cup).

4 đội được chọn là 2 đại diện UEFA và 2 đại diện AFC có vị trí cao nhất trên BXH FIFA, gồm Italia, Đan Mạch, UAE và Oman. 4 đội sẽ đá bán kết rồi chung kết play-off để chọn ra suất duy nhất thế chân Iran.

Với vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng FIFA, Italia được xem là ứng viên nặng ký nhất nếu kế hoạch đặc biệt này trở thành hiện thực. Đó sẽ là cơ hội hiếm hoi để đội bóng áo thiên thanh cứu vãn chiến dịch vòng loại đầy thất vọng.

Italia trước đó đã lỡ hẹn với World Cup lần thứ 3 liên tiếp sau các kỳ 2018 và 2022. Cú sốc mới nhất không chỉ khiến HLV Gennaro Gattuso phải rời ghế, mà còn kéo theo những biến động lớn ở thượng tầng bóng đá Italia, trong đó có cả vị trí chủ tịch liên đoàn.

Hiện tại, vị thế của Iran tại World Cup 2026 vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi do những bất ổn liên quan đến chiến sự mà nước này đang đối mặt. Dù Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng khẳng định Iran vẫn góp mặt ở bảng G cùng Ai Cập, Bỉ và New Zealand, song tương lai của đội bóng Tây Á đến lúc này vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn vì họ kiên quyết thi đấu 3 trận vòng bảng ở Mexico trong khi FIFA nhất định bác bỏ đề xuất này.

Theo lịch thi đấu, Iran sẽ ra quân ngày 16/6 bằng màn chạm trán New Zealand, trước khi lần lượt gặp Bỉ tại California và Ai Cập trên sân Lumen Field ở Seattle. FIFA vẫn đang chờ đợi tuyển Iran cho quyết định cuối cùng trước khi “kích hoạt” phương án đá play-off giữa châu Á và châu Âu.