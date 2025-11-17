Italia đối diện cơn ác mộng Thụy Điển, Bắc Macedonia ở vòng 'sinh tử' World Cup

Sau vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, có 16 đội rơi xuống vòng play-off để cạnh tranh những tấm vé cuối cùng đến Mỹ, Mexico và Canada. 16 đội được xác định bao gồm: 12 đội đứng nhì bảng đấu ở vòng loại và 4 đội từng dẫn đầu bảng đấu ở Nations League 2024/2025 (đã loại trừ các đội đã vượt qua vòng loại).

Tính đến sáng 17/11, vòng loại World Cup 2026 châu Âu xác định 5/12 đội nhì bảng vào vòng play-off là Ukraine, CH Ireland, Italia, Albania và CH Czech.

Với 16 đội, FIFA chia thành 4 bảng theo 4 nhóm hạt giống. Nhóm 1, 2, 3 được phân định dựa trên vị trí ở bảng xếp hạng FIFA của các đội. 4 đội được FIFA vớt từ Nations League vào nhóm cuối. Ở bán kết, FIFA bốc thăm để xác định cặp đấu được phân loại theo 2 nhánh - Đội nhóm 1 gặp nhóm 4 và nhóm 2 gặp nhóm 3.

Italia chắc chắn nằm ở nhóm 1 khi đang đứng thứ 9 trên BXH FIFA. Thầy trò HLV Gattuso sẽ sẵn sàng đối đầu xứ Wales, Romania, Thụy Điển hoặc Bắc Ireland ở bán kết play-off. Vị trí của xứ Wales có thể thay đổi khi đội tuyển này vẫn còn hy vọng đứng nhất bảng đấu ở vòng loại. Nếu xứ Wales vào thẳng World Cup 2026, suất của nhóm Nations League sẽ trao cho Bắc Macedonia.

Trong 4 đối thủ ở bán kết, CĐV Italia bắt đầu lo lắng trước nguy cơ đụng độ Thụy Điển. Thụy Điển đã chơi thảm họa ở vòng loại World Cup 2026 khi chỉ giành một điểm sau 5 trận. Thế nhưng, với tính chất của trận sinh tử, sức mạnh của Thụy Điển, với bộ đôi tiền đạo Isak và Gyokeres vẫn là nguy cơ cho Italia.

Thầy trò HLV Gattuso cần vượt qua bán kết, rồi tiếp tục đá trận quyết định để có vé vớt dự World Cup 2026. Cả 2 vòng bán kết và chung kết play-off chỉ diễn ra một trận. Italia sẽ có lợi thế sân nhà.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Italia không qua nổi vòng loại World Cup. 8 năm trước, người Ý ôm hận vì thua Thụy Điển 0-1 sau 2 lượt trận. 4 năm sau, Italia lại nuốt cay đắng khi thua Bắc Macedonia 0-1 ở ngay trận đầu vòng play-off, chưa kịp đại chiến Bồ Đào Nha để tranh vé dự World Cup 2022.

"Azzuri" chơi không tệ ở vòng loại World Cup 2026. Họ chỉ thua một trận trước khi chạm trán Na Uy ở lượt cuối. Đến trận quyết định với đối thủ, trong thế phải thắng 9-0, Italia sụp đổ, thậm chí phải nhận thất bại 1-4.