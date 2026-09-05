Isak lập cú đúp, Liverpool có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Iraola

Alexander Isak ghi hai bàn chỉ trong vòng ba phút, giúp Liverpool đánh bại Ipswich Town 2-0 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/27. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng vùng Merseyside dưới thời HLV Andoni Iraola.

Alexander Isak cùng đồng đội Milos Kerkez ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: AP

Liverpool bước vào chuyến làm khách trên sân Portman Road của Ipswich sau hai trận hòa liên tiếp với cùng tỷ số 2-2 trước Newcastle và Nottingham Forest. Tuy nhiên, đội bóng vùng Merseyside nhanh chóng tìm được nhịp độ thi đấu và định đoạt trận đấu ngay trong những phút đầu tiên.

Phút thứ 6, Cody Gakpo chuyền bóng thuận lợi cho Alexander Isak ở bên phải vòng cấm. Tiền đạo người Thụy Điển tung cú sút uy lực, đưa bóng chạm thủ môn Kjell Scherpen trước khi đi vào lưới, mở tỷ số cho Liverpool.

Chỉ ba phút sau, bộ đôi Gakpo - Isak tiếp tục tạo nên bàn thắng thứ hai. Gakpo thực hiện đường chuyền bằng má ngoài vượt qua hàng phòng ngự Ipswich, đặt Isak vào vị trí thuận lợi. Chân sút 26 tuổi khéo léo đưa bóng sang chân thuận rồi dứt điểm gọn gàng, hoàn tất cú đúp.

Dẫn trước hai bàn từ rất sớm, Liverpool chủ động kiểm soát thế trận trong phần thời gian còn lại. Hàng phòng ngự đội khách thi đấu chắc chắn, không để Ipswich tạo ra cơ hội đủ rõ ràng để có thể lật ngược tình thế.

Trận đấu cũng đánh dấu màn ra mắt của Bradley Barcola trong màu áo Liverpool. Cầu thủ người Pháp được tung vào sân ở phút 63, chỉ ít ngày sau khi chuyển đến Anfield từ Paris Saint-Germain với mức phí 123 triệu bảng (khoảng 166 triệu USD).

Dara O'Shea của Ipswich Town trong một pha tranh chấp với Cody Gakpo của Liverpool. Ảnh: AP

Isak từng trải qua mùa giải đầu tiên khó khăn tại Liverpool khi liên tục bị ảnh hưởng bởi chấn thương và chỉ ghi bốn bàn sau 22 lần ra sân. Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển đã khởi đầu mùa giải 2026/27 đầy ấn tượng với ba pha lập công sau ba vòng đấu.

HLV Andoni Iraola tin rằng Isak sẽ tiếp tục mang đến những con số nổi bật nếu duy trì được thể trạng tốt.

“Với Alex, nếu cậu ấy khỏe mạnh, sẵn sàng thi đấu và đạt trạng thái tốt, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tạo ra những thống kê tốt”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận định.

Dù vậy, HLV Iraola nhấn mạnh yêu cầu dành cho Isak không chỉ nằm ở nhiệm vụ ghi bàn.

“Tôi sẽ yêu cầu Alex đóng góp nhiều hơn vào những khía cạnh khác để toàn đội có thể chơi tốt. Khi chúng tôi vận hành hiệu quả, các cầu thủ sẽ xuất hiện ở những vị trí thuận lợi và bàn thắng sẽ đến”, ông nói. “Cậu ấy phải đóng góp vào lối chơi tập thể và hiểu rằng khi tất cả cùng hỗ trợ lẫn nhau, những bàn thắng và đường kiến tạo rồi sẽ xuất hiện".

Chiến thắng 2-0 giúp Liverpool giải tỏa sức ép sau hai vòng đầu tiên chỉ giành được hai điểm. Trong khi đó, Ipswich đã nhận thất bại thứ hai sau ba trận kể từ khi trở lại Ngoại hạng Anh.