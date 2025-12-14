IRCtire Cup 2025 khép lại thành công, tạo dấu ấn mạnh mẽ tại đường đua Sơn Tiên

Giải vô địch xe đạp địa hình phong trào toàn quốc lần thứ II – IRCtire Cup 2025, do Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Thương mại Minh Việt (MVAgency) tổ chức, với sự tài trợ chính của thương hiệu IRC Tire, đã chính thức khép lại sau một ngày thi đấu sôi động và kịch tính tại Khu du lịch Sơn Tiên (Đồng Nai).

Ngay từ khi công bố, giải đấu đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng xe đạp địa hình trên cả nước. Tiếp nối thành công của mùa giải 2024 tại Hòa Bình, IRCtire Cup 2025 tiếp tục khẳng định sức hút khi quy tụ gần 200 vận động viên, bao gồm nhiều tay đua giàu kinh nghiệm cùng các gương mặt trẻ đầy tiềm năng, tạo nên bầu không khí tranh tài cuồng nhiệt và giàu cảm xúc.

Chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức tiếp tục là điểm mạnh của giải. Các vận động viên thi đấu theo thể thức Cross-country Olympic (XCO) trên cung đường đa dạng địa hình do Ban tổ chức thiết kế, với những đoạn dốc gắt, cua hẹp, đường mòn sỏi đá đan xen, đòi hỏi thể lực, kỹ thuật điều khiển xe và chiến thuật thi đấu hợp lý. Những màn bứt tốc, so kè từng giây và các pha xử lý kỹ thuật đã mang đến nhiều khoảnh khắc hấp dẫn cho người theo dõi.

IRCtire Cup 2025 gồm 5 hạng mục thi đấu chính, phân chia theo độ tuổi nhằm đảm bảo tính công bằng và cạnh tranh. Các nhóm Nam trẻ (15–30 tuổi) và Nam trung (31–45 tuổi) tranh tài trên cự ly 28km, trong khi Nam cao (từ 46 tuổi), Nữ trẻ (dưới 40 tuổi) và Nữ cao (từ 41 tuổi) thi đấu trên cự ly 21,2km. Đáng chú ý, giải đấu năm nay mở rộng quy mô với hạng mục KID (9–15 tuổi), lần đầu tiên tạo sân chơi an toàn, bài bản cho các tay đua nhí, góp phần ươm mầm lực lượng kế cận cho xe đạp địa hình Việt Nam. Bên cạnh đó, hạng mục dành cho các vận động viên sử dụng lốp IRC Tire cũng mang đến cơ hội kiểm chứng trực tiếp chất lượng sản phẩm trên đường đua thực tế.

Sau khi chính thức khai mạc lúc 7h00 ngày 14/12, giải đấu đã tìm ra những nhà vô địch xứng đáng. Tôn Hoàng Khánh Lan giành giải Nhất ở nhóm nữ, trong khi các nội dung nam lần lượt vinh danh Nguyễn Văn Nghĩa (nam cao), Hồ Phước Nghĩa (nam trung) và Nguyễn Thanh Điền (nam trẻ). Ở hạng mục KID, Trần Thanh Tùng là vận động viên về đích đầu tiên, giành cúp vô địch.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, IRCtire Cup 2025 tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. Giải đấu góp phần thúc đẩy lối sống năng động, khuyến khích sử dụng xe đạp, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch xanh và thân thiện với môi trường. Đặc biệt, toàn bộ số tiền bán BIB của vận động viên, với tổng giá trị gần 30 triệu đồng, đã được Ban tổ chức trích để ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và giá trị nhân văn của giải.

Khép lại một mùa giải thành công, IRCtire Cup 2025 để lại nhiều dấu ấn tích cực trong lòng cộng đồng xe đạp địa hình. Với công tác tổ chức chuyên nghiệp, tinh thần thi đấu fair-play và quy mô ngày càng mở rộng, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sân chơi uy tín, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của xe đạp địa hình tại Việt Nam.