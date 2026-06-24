IQ vô cực! Cả thế giới bị Ronaldo lừa!

IQ vô cực, đó là lời bình luận trên sóng trực tiếp của BLV VTV trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan khi chứng kiến pha dàn xếp đá phạt lừa cả thế giới của Ronaldo và đồng đội.

Messi gọi, Cristiano Ronaldo đã lên tiếng chỉ sau 7 phút bóng lăn và giúp Bồ Đào Nha khai thông thế bế tắc trước Uzbekistan. Tỉ số đang là 1 - 0 và CR7 đã ghi tên mình vào lịch sử World Cup với cột mốc chưa từng có, cầu thủ ghi bàn 6 kì World Cup liên tiếp.

Tuy nhiên, điều cả thế giới chú ý chính là tình huống Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm Uzbekistan ở phút thứ 17. Như thường lệ, Ronaldo bước lên, vào vị trí, tạo dáng và nghiêm mặt, hít thở sâu...

Những hình ảnh quen thuộc trên chấm đá phạt của Ronaldo (Ảnh: Gettyimages)

Camera soi kỹ không sót một nhịp thở nào của Ronaldo, mọi góc quay, mọi ánh nhìn đều hướng về chủ nhân của bữa tiệc. Bên trên khán đài hàng ngàn cổ động viên lấy điện thoại chờ quay lại khoảnh khắc đặc biệt này, khoảnh khắc CR7 sẽ ghi bàn thứ 2 tại World Cup 2026 và đuổi theo kỷ lục của Messi.

Tiếng còi vang lên, và vàooooooooo! 2-0 cho Bồ Đào Nha, cú đá phạt trực tiếp thành bàn.

Khung cảnh khiến cả thế giới bị đánh lừa, và người ghi bàn là Nuno Mendes. (Ảnh: Gettyimages)

Tuy nhiên, người ghi bàn là Nuno Mendes, là hậu vệ biên Nuno Mendes với một cú sút phạt đẳng cấp... như Ronaldo thời đỉnh cao. Và sau đó, Ronaldo chỉ vào đầu ám chỉ "IQ vô cực", anh chạy lại ăn mừng cùng Mendes và đồng đội! Lúc này, cả thế giới mới nhận ra, họ bị lừa, một màn dàn xếp quá tinh vi và thú vị. Kết quả xứng đáng cho Bồ Đào Nha. Tỉ số là 2 - 0. Ronaldo có thể không ghi bàn, nhưng anh vẫn biết cách biến mình thành tâm điểm chiếm trọn spolight trên sân.

Nói vui thì, khi Ronaldo nhường bóng, Bồ Đào Nha trở nên khó lường và nguy hiểm hơn rất nhiều! Họ đã dẫn trước 2 - 0.