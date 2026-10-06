Indonesia vẽ lại bản đồ bóng đá Đông Nam Á

Chủ nhà Indonesia đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026 sau trận chung kết nghẹt thở với Thái Lan, Malaysia giành hạng ba còn Việt Nam đứng thứ tư.

Indonesia đang khẳng định sức mạnh ở làng bóng Đông Nam Á. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Kết quả ở mùa giải đầu tiên do FIFA tổ chức cho thấy bóng đá Đông Nam Á đang bước vào một chu kỳ cạnh tranh mới, khi vị thế nhà vô địch ASEAN Cup Việt Nam được gây dựng trong những năm qua đang chịu sức ép ngày càng lớn từ Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

Indonesia lên đỉnh, Việt Nam đứng trước sức ép mới

Khoảnh khắc Indonesia vượt qua Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 2-2 tại Gelora Bung Karno đánh dấu một cột mốc lớn của bóng đá xứ Vạn đảo. Làng bóng Indonesia cuối cùng đã biến nguồn lực khổng lồ thành một danh hiệu đủ sức thay đổi tương quan khu vực.

Thực chất Indonesia vốn chưa bao giờ thiếu tiềm năng cả trong nước lẫn nước ngoài. Nhưng khác biệt của hiện tại nằm ở chất lượng đội hình. Emil Audero, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Thom Haye, Elkan Baggott hay Ole Romeny đem đến kinh nghiệm từ môi trường bóng đá châu Âu, giúp họ cải thiện rõ rệt về thể hình, tốc độ, tranh chấp và khả năng kiểm soát những thời điểm quyết định.

Ngay cả hành trình đến chung kết cũng cho thấy bản lĩnh mới ấy. Indonesia từng bị Malaysia đẩy vào cuộc đua căng thẳng, trước khi chiến thắng 9-2 trước Bangladesh ở lượt cuối giúp họ vượt lên nhờ số bàn thắng ghi được. Từ chỗ đứng sát mép vực, thầy trò HLV Hedman tiến vào trận cuối rồi đánh bại Thái Lan để bước lên đỉnh.

Trong sự trỗi dậy của Indonesia để thay đổi bản đồ bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam chính là một trong những thước đo của sự dịch chuyển ấy.

Sự trỗi dậy của Indonesia làm cho cuộc đua top đầu của Đông Nam Á thêm hấp dẫn. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trong nhiều năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã tạo dựng vị thế bằng thành tích ổn định ở Đông Nam Á, đồng thời có những giai đoạn tiến sâu tại các sân chơi châu lục. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, chức vô địch ASEAN Cup cùng chuỗi 27 trận bất bại tiếp tục củng cố niềm tin rằng Việt Nam vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực.

Bởi vậy, việc thầy trò ông Kim chỉ đứng thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026 là rất đáng chú ý. Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng Philippines 1-0, nhưng sau đó thua Thái Lan 0-2. Thất bại ấy chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại và cũng cho thấy Thái Lan vẫn đủ khả năng đặt Việt Nam vào thế khó khi hai đội đối đầu trực tiếp.

Đến trận gặp Pakistan, Việt Nam bị đặt dưới áp lực phải thắng và cuối cùng ngược dòng 4-2 để giành quyền tranh hạng ba. Nhưng Malaysia đã phá dớp 11 năm từ hòa tới thua bằng trận thắng Việt Nam 1-0.

Hai thất bại trước Thái Lan và Malaysia vì thế đáng quan tâm hơn việc Việt Nam đứng thứ tư. Một đội tuyển có thể thất bại ở một giải ngắn ngày, nhưng khi những trận thua đến trước chính các đối thủ cạnh tranh vị thế trong khu vực, đó là tín hiệu cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Từ Việt Nam - Thái Lan đến cuộc đua “tứ mã”

Trong một giai đoạn khá dài, câu chuyện quyền lực của bóng đá Đông Nam Á thường xoay quanh Việt Nam và Thái Lan. Hai đội liên tục cạnh tranh danh hiệu, tạo ra những cuộc đối đầu có ảnh hưởng lớn đến trật tự khu vực.

FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy cấu trúc ấy đang thay đổi.

Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức trong thời gian tới. Ảnh: ANH KHOA

Thái Lan dù thất bại trong trận chung kết vẫn chứng minh nền tảng của họ chưa suy giảm. “Voi chiến” thắng Pakistan 4-0, hạ Việt Nam 2-0 và giành vé chung kết trước một lượt trận. Ngay cả khi chỉ còn 10 người trước Indonesia, họ vẫn kéo trận đấu đến hiệp phụ, từng dẫn 2-1 rồi mới bị Elkan Baggott gỡ hòa.

Thái Lan mất chiếc cúp, nhưng chưa mất vị thế.

Malaysia lại trở thành biến số đáng chú ý nhất. Họ bất bại ở vòng bảng, không thủng lưới và chỉ mất suất chung kết vì kém Indonesia số bàn thắng ghi được. Trận thắng Việt Nam 1-0 trong trận tranh hạng ba càng cho thấy Malaysia đã đủ sức chen trở lại nhóm cạnh tranh trực tiếp.

Và chính sự xuất hiện đồng thời của một Indonesia mạnh lên cùng một Malaysia đang trở lại khiến vai trò của Việt Nam trở nên đặc biệt.

Việt Nam giờ vừa phải cạnh tranh với Thái Lan, vừa phải tìm cách ứng phó với hai đối thủ đang tăng tốc bằng những con đường khác nhau. Indonesia tận dụng mạnh nguồn cầu thủ được đào tạo ở nước ngoài. Malaysia nâng cấp nhân sự và xây dựng lối chơi giàu tính thực dụng. Thái Lan vẫn sở hữu hệ thống đào tạo, giải vô địch quốc gia và nguồn cầu thủ kỹ thuật đã được kiểm chứng.

Cuộc chơi lớn ở Đông Nam Á đã thay đổi.

Indonesia vô địch, Thái Lan á quân, Malaysia hạng ba và Việt Nam thứ tư. Thứ tự ấy có thể đảo chiều ở giải đấu tiếp theo, bởi khoảng cách giữa bốn đội không đủ lớn để bất kỳ ai yên tâm với vị trí hiện tại.