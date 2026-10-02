Indonesia và Malaysia tái hiện cuộc đua đỉnh cao giữa Tây Ban Nha và Hà Lan cách đây 42 năm

Bóng đá Đông Nam Á vừa chứng kiến một kịch bản kinh điển, nơi ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn là rất mong manh. Kịch bản này khá giống với cuộc đua tranh giữa Tây Ban Nha và Hà Lan cách đây 42 năm.

Bước vào lượt trận hạ màn bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, bảng đấu rơi vào thế giằng co nghẹt thở khi Malaysia và Indonesia cùng so kè từng điểm số. “Những chú hổ Malaya” hiểu rõ nhiệm vụ của mình khi bước vào trận derby bán đảo với Singapore. Họ thi đấu như thể không còn ngày mai, dồn ép đối thủ nghẹt thở và tạo nên một cơn mưa gôn mãn nhãn. Tỷ số 6-0 là đậm nhất trong lịch sử gặp gỡ giữa Malaysia và Singapore.

Với kết quả ấy, người Mã tin rằng cánh cửa chung kết đã mở toang. Niềm hân hoan rực cháy trên các khán đài khi người hâm mộ Malaysia ngỡ như đã chạm tay vào tấm vé tranh cúp.

Thế nhưng, ở trận đấu cùng giờ, Indonesia bước vào cuộc chạm trán với tâm thế không còn đường lùi và toan tính đến từng pha lập công. Đội bóng xứ vạn đảo chọn lối chơi tổng lực. Những pha ban bật dồn dập, những cú bắn phá liên hồi biến trận đấu thành một bữa tiệc tấn công không hồi kết. Hai bàn thua có thể là vết gợn ở góc độ phòng ngự, nhưng 9 lần xé lưới đối phương là đủ để họ tạo ra cách biệt đúng 7 bàn - con số vừa vặn để dập tắt mọi nỗ lực phi thường mà Malaysia tạo ra trước đó vài phút.

Tây Ban Nha đã dự VCK EURO 1984 bằng chiến thắng điên rồ

Trên thế giới, hiếm có cuộc đua tranh nào tạo ra nhiều bàn thắng và gay cấn đến vậy. Có chăng, sự kiện tương đồng nhất là ở vòng loại EURO 1984. Tại chiến dịch khi đó, chỉ đội dẫn đầu được giành vé đến với VCK mà Tây Ban Nha đã thất thế trước Hà Lan khi bước vào lượt trận cuối cùng.

Hiệu số của họ là +5, trong khi người Hà Lan đã tạo ra hiệu số lên tới +16. Có nghĩa ở trận cuối, La Roja phải thắng với cách biệt từ 11 bàn trở lên mới vượt qua đối thủ (bằng hiệu số nhưng ghi bàn nhiều hơn).

Malta vốn là cái tên rất yếu nhưng họ cũng tự tin rằng sẽ không thua quá đậm. Trước trận đấu, thủ môn John Bonello của đội tuyển này từng tuyên bố: "Tôi sẽ không trở về nước nếu họ ghi được 11 bàn thắng”.

Khi bóng lăn, Bonello và đồng đội đã chứng tỏ được tuyên bố của mình. Họ chơi phòng ngự kiên cường khiến Tây Ban Nha chỉ ghi được 3 bàn, thậm chí Malta còn gỡ được 1 bàn. Hiệp một kết thúc và tỷ số là 3-1 nghiêng về Tây Ban Nha. Khi ấy, ít ai ngờ rằng họ sẽ ghi đủ bàn thắng để giành quyền đi tiếp.

Nhưng vào hiệp 2, một cơn mưa bàn thắng khó tin đã đổ xuống sân. Từ phút 46 đến 62, La Roja ghi liền 5 bàn. Tỷ số là 8-1. Thời gian còn lại, La Roja ép sân nghẹt thở, ghi thêm 4 bàn nữa. Bàn thắng cuối cùng của Tây Ban Nha ở phút 88; Rafael Gordillo làm tung lưới trong những phút cuối trận nhưng trọng tài đã không công nhận.

Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, vì Tây Ban Nha đã thắng 12-1, tạo cách biệt 11 bàn thắng, vừa đủ để họ vượt qua Hà Lan và giành vị trí nhất bảng, tương tự như khi Indonesia vượt qua Malaysia vào tối 1/10.