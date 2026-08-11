Indonesia tuyên bố triệu tập đội hình mạnh nhất cho FIFA ASEAN Cup

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, khẳng định Indonesia sẽ có lực lượng mạnh nhất cho giải đấu ASEAN Cup do FIFA tổ chức.

"Chúng ta biết rằng FIFA ASEAN Cup tổ chức vào tháng 9 và tháng 10, thuộc lịch trình FIFA Days. Do đó, Indonesia chắc chắn triệu tập đầy đủ cầu thủ tốt nhất. Đội tuyển của chúng ta sẽ đạt sức mạnh tối đa. Nhưng chúng ta phải theo dõi sát sao tình hình để xem có cầu thủ nào chấn thương hay không", ông Thohir tuyên bố.

Người đứng đầu PSSI xác nhận HLV John Herdman vững ghế HLV trưởng đội tuyển sau thất bại ở ASEAN Cup 2026. PSSI cùng Bộ Thanh niên và Thể thao sẽ hỗ trợ để HLV Herdman có lực lượng tốt nhất cho giải đấu sắp tới của FIFA. Theo tiết lộ từ Chủ tịch Thohir, Indonesia không triệu tập được 14 cầu thủ chất lượng cho ASEAN Cup 2026, dẫn đến thành tích bị ảnh hưởng.

Tổng thư ký PSSI, ông Yunus Nusi, lên tiếng về việc đội tuyển chia tay ASEAN Cup 2026 từ vòng bảng: "PSSI không thể ép cầu thủ dự ASEAN Cup 2026 vì giải đấu không thuộc lịch trình FIFA Days. Có 14 cầu thủ chất lượng không dự giải đấu cấp khu vực. Và chúng tôi tin rằng, nếu các ngôi sao cùng trở về, Indonesia có thể giành kết quả tốt hơn".

14 cầu thủ chủ chốt không dự ASEAN Cup 2026 được xác định là Maarten Paes, Emil Audero, Elkan Baggott, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Kevin Diks, Jay Idzes, Mathew Baker, Dean James, Nathan Tjoe-A-On, Joey Pelupessy, Ole Romeny, Adrian Wibowo và Miliano Jonathans. Trong số này, Idzes đang chơi bóng tại Serie A (Italia), được định giá 14 triệu euro (cao nhất lịch sử Đông Nam Á).

Lực lượng Indonesia ở FIFA ASEAN Cup sẽ khác hoàn toàn ASEAN Cup 2026.

Ông Nusi tiết lộ tuyển Indonesia bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup từ hôm nay. PSSI đã lên kế hoạch tổ chức trận giao hữu giữa Indonesia và một đội tuyển vừa dự World Cup 2026. Bên cạnh đó, Indonesia khẳng định sẽ chuẩn bị tốt nhất để tổ chức các trận ở giải đấu cấp FIFA

Sau cùng, PSSI gửi lời đến các ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài sẵn sàng cùng tuyển Indonesia dự FIFA ASEAN Cup. PSSI xem chiến dịch sắp tới là bản lề để hướng đến mục tiêu quan trọng nhất trong 2 năm tới là Asian Cup 2027.

FIFA ASEAN Cup là giải đấu mới do FIFA quản lý và điều hành, dành cho các đội tuyển nam khu vực Đông Nam Á, hoàn toàn khác biệt với giải ASEAN Cup truyền thống. Điểm đột phá lớn nhất là giải đấu này được đưa vào lịch thi đấu chính thức của FIFA (FIFA Days), bắt buộc các câu lạc bộ phải nhả người, từ đó giúp các đội tuyển triệu tập được đội hình mạnh nhất.

Mùa đầu tiên của FIFA ASEAN Cup diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10, với sự góp mặt của 14 đội tuyển, bao gồm 11 đại diện trong khu vực và 3 khách mời (Ấn Độ, Pakistan, Hong Kong Trung Quốc).