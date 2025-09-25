Indonesia trước ngưỡng cửa "sinh tử", công thần bất ngờ nhận quyết định phũ phàng từ HLV Kluivert

Ở quyết định gây nhiều tranh cãi mới đây, huấn luyện viên Patrick Kluivert của đội tuyển Indonesia đã không triệu tập một số trụ cột quan trọng trong danh sách đội hình chuẩn bị cho vòng loại thứ tư World Cup 2026 tại khu vực châu Á. Theo thông báo vừa được Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) công bố, danh sách 28 cầu thủ đã được xác nhận, và đáng chú ý là việc không có tên của tài năng trẻ Marselino Ferdinan, tiền vệ hiện đang thi đấu cho CLB AS Trencin (Slovakia).

Marselino thường xuyên là lựa chọn hàng đầu trong các đội hình trước đây và đã thi đấu tốt trong các trận giao hữu gần đây gặp Đài Loan và Lebanon. Tuy nhiên, lần này anh không nằm trong kế hoạch của Kluivert cho hai trận đấu quan trọng gặp Ả Rập Xê Út và Iraq. Ngoài Marselino, còn có thêm sáu cầu thủ khác cũng bị gạch tên trong danh sách, bao gồm Mees Hilgers và Ivar Jenner, hai cầu thủ gốc Hà Lan.

Marselino Ferdinan - ngôi sao bản địa sáng nhất của bóng đá Indonesia lúc này, bị loại khỏi ĐTQG.

Các quyết định này thể hiện rõ ràng ý định của Kluivert trong việc làm mới đội hình và tạo cơ hội cho những gương mặt khác. HLV người Hà Lan đang hướng đến việc xây dựng một đội ngũ linh hoạt và phù hợp hơn để đối đấu với những đối thủ mạnh, như Ả Rập Xê Út và Iraq.

"Việc loại bỏ đến bảy cầu thủ có kinh nghiệm cho thấy HLV Kluivert đang tìm kiếm sự trẻ trung và tài năng mới," một nhà phân tích nhận định. Đội tuyển cũng đang đặt mục tiêu giành được kết quả khả quan trong hai trận đấu sắp tới, điều này sẽ có ý nghĩa quan trọng cho hy vọng tiến xa hơn trong vòng loại World Cup 2026.

Tất cả đều đang chờ xem liệu quyết định này có mang lại thành công cho đội tuyển Indonesia hay không, khi mà những cầu thủ trẻ hoặc ít kinh nghiệm hơn sắp phải chứng tỏ khả năng của mình trước những thử thách lớn.

Theo lịch, Indonesia sẽ đấu với Ả Rập Xê Út ngày 9/10, và đấu với Iraq ngày 12/10.