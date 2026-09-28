Indonesia thiệt quân vì thẻ đỏ, vẫn khiến Malaysia "toát mồ hôi" kiếm 1 điểm

Indonesia chơi thiếu người từ phút 37 nhưng vẫn đứng vững trước Malaysia, thậm chí tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm trong trận hòa 0-0 đầy va chạm.

Thiếu người nhưng không lép vế

Trận Indonesia – Malaysia tại lượt trận thứ hai bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với tỷ số 0-0, nhưng diễn biến trên sân cho thấy đây không phải trận đấu mà Malaysia có thể dễ dàng kiểm soát dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian. Indonesia mất Thom Haye từ phút 37 sau khi VAR can thiệp lỗi giẫm chân đối thủ từ phía sau, song đội chủ nhà vẫn giữ được thế trận đủ chắc chắn để bảo toàn 1 điểm, thậm chí nhiều thời điểm còn khiến Malaysia phải sống trong cảnh báo động.

Highlights Indonesia 0-0 Malaysia (Bảng A, FIFA ASEAN Cup 2026)

Ngay từ đầu trận, Indonesia đã chủ động đẩy cao đội hình. Justin Hubner từng đưa bóng vào lưới Malaysia ở phút thứ 5, nhưng bàn thắng không được công nhận do trước đó có pha phạm lỗi. Không lâu sau, Malaysia đáp trả khi Arif Aiman tận dụng sai lầm của hàng thủ Indonesia để xâm nhập vòng cấm và dứt điểm, buộc Maarten Paes phải cứu thua.

Điểm đáng chú ý là Indonesia không hề bị cuốn vào thế trận một chiều. Đội chủ nhà vẫn có những pha lên bóng khá sắc, trong đó có tình huống Thom Haye thoát xuống rồi căng ngang cho Ole Romeny ở phút 24 nhưng đường chuyền cuối cùng không đủ chính xác. Cuối hiệp một, Dean James tiếp tục khiến khung thành Malaysia chao đảo bằng cú sút căng, buộc Syihan Hazmi phải bay người cản phá.

Bước ngoặt đến ở phút 37. Thom Haye có pha vào bóng nguy hiểm với Arif Aiman. Trọng tài ban đầu chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi xem lại tình huống qua VAR, quyết định được thay đổi thành thẻ đỏ trực tiếp. Indonesia phải chơi với 10 người trong hơn 50 phút còn lại.

Trong hoàn cảnh ấy, điều đáng nói không phải Indonesia đã phòng ngự được bao lâu, mà là họ vẫn đủ khả năng tạo ra những mối đe dọa về phía Malaysia.

Malaysia hơn người nhưng không thể kết liễu

Sang hiệp hai, Malaysia tất nhiên gia tăng sức ép. Lợi thế hơn người giúp đội khách kiểm soát bóng và đưa nhiều cầu thủ lên phần sân Indonesia hơn. Paulo Josué có cơ hội đánh đầu cận thành nhưng đưa bóng vọt xà. Fergus Tierney cũng có tình huống dứt điểm trong vòng cấm song bóng đi cao. Đến phút bù giờ, Stuart Wilkin tung cú volley rất căng, nhưng Paes đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Indonesia.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào số lượng cầu thủ trên sân để kết luận Malaysia hoàn toàn áp đảo thì chưa phản ánh hết trận đấu.

Indonesia vẫn có những thời điểm phản công rất đáng chú ý. Kevin Diks thực hiện một quả đá phạt nguy hiểm ở phút 53, đưa bóng đi xoáy về phía góc gần và chỉ tìm đến phần lưới bên ngoài. Với 10 người, việc Indonesia vẫn có thể đưa bóng tới những vị trí như vậy cho thấy đội chủ nhà không lựa chọn cách co cụm tuyệt đối.

Maarten Paes cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Thủ môn Indonesia nhiều lần xuất hiện đúng lúc, từ tình huống Arif Aiman dứt điểm sớm trong hiệp một cho đến pha cứu thua quyết định trước cú volley của Wilkin ở phút 90+1. Chính sự chắc chắn của Paes giúp Indonesia đứng vững trong thời điểm Malaysia dồn toàn lực tìm bàn thắng.

Đây là điểm đáng chú ý nhất của trận đấu: Malaysia có lợi thế hơn người, nhưng Indonesia vẫn giữ được khả năng phản công và tạo cơ hội; còn khi cần phòng ngự, họ lại có một Paes đủ xuất sắc để sửa chữa những khoảng trống.

Một trận đấu đầy va chạm

Ngoài câu chuyện chuyên môn, cuộc đối đầu tại Gelora Bung Karno còn diễn ra với cường độ rất cao và xuất hiện không ít pha tranh chấp quyết liệt. Hai đội liên tục va chạm trong những tình huống tranh bóng, đặc biệt ở khu vực giữa sân.

Ngay những phút đầu, Kevin Diks đã có pha tranh chấp với Bergson khiến cầu thủ Malaysia ngã xuống, sau đó các cầu thủ hai bên xảy ra va chạm và trọng tài phải can thiệp.

Không khí căng thẳng ấy kéo dài xuyên suốt trận đấu và cuối cùng dẫn tới chiếc thẻ đỏ dành cho Thom Haye. Một trận đấu giữa hai đối thủ có nhiều duyên nợ như Indonesia và Malaysia vốn đã khó tránh khỏi sự quyết liệt, nhưng ở FIFA ASEAN Cup năm nay, tính chất của cuộc đối đầu càng được đẩy lên khi cả hai đều bước vào trận với 3 điểm sau lượt đầu.

Vì thế, tỷ số 0-0 không nói hết được sự căng thẳng trên sân. Đây là trận đấu mà mỗi pha tranh chấp đều có thể trở thành điểm bùng phát, trong khi chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến cục diện thay đổi.

Bảng A bắt đầu nóng lên

Kết quả này khiến cuộc đua bảng A trở nên rất đáng chú ý. Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm sau hai trận, trong khi Singapore đã có 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Bangladesh. Harhys Stewart ghi bàn duy nhất giúp Singapore giành chiến thắng và duy trì hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp.

Như vậy, Indonesia và Malaysia vẫn đang chiếm hai vị trí đầu bảng, nhưng khoảng cách với Singapore chỉ là 1 điểm. Đáng nói hơn, Malaysia và Singapore còn một trận đối đầu trực tiếp ở lượt cuối, trong khi Indonesia gặp Bangladesh. Điều đó khiến mọi thứ vẫn mở rộng.

Indonesia có lợi thế khi được gặp Bangladesh ở lượt cuối, nhưng trận hòa Malaysia cũng cho thấy họ không phải một tập thể bất khả chiến bại. Đặc biệt, việc mất Thom Haye vì thẻ đỏ có thể khiến đội bóng của HLV John Herdman phải tính toán kỹ hơn về nhân sự cho trận tiếp theo.

Malaysia lại cho thấy họ có chất lượng đủ tốt để kiểm soát thế trận trước Indonesia khi có lợi thế quân số, nhưng khả năng tận dụng cơ hội vẫn là dấu hỏi. Đội bóng này đã thắng Bangladesh 3-0 ở trận ra quân, nhưng trước Indonesia, hàng công không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Còn Singapore đang ở vị trí đặc biệt thú vị. Họ thua Indonesia 0-2 ở trận mở màn nhưng lập tức trở lại bằng chiến thắng tối thiểu trước Bangladesh. Đội bóng của đảo quốc Sư tử sẽ gặp Malaysia ở lượt cuối, và đó có thể là trận đấu quyết định trực tiếp đến cuộc đua đầu bảng.

Theo thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, đội đứng đầu mỗi bảng Division 1 sẽ giành quyền vào chung kết, trong khi các đội nhì bảng tranh hạng ba. Vì vậy, từng điểm số ở bảng A đều có giá trị rất lớn.

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