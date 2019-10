Indonesia thay địa điểm thi đấu, tuyển Việt Nam phải đổi kế hoạch

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức đổi địa điểm tổ chức trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Theo đó, trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam sẽ được chuyển từ Jakarta sang Bali. Lý do được đưa ra vì Indonesia lo ngại tình hình biểu tình ở thủ đô Jakarta ảnh hưởng tới công tác đảm bảo an toàn, an ninh trận đấu.

Trước đó, trong trận đấu trong khuôn khổ bảng G (vòng loại thứ 2 World Cup 2022, khu vực Châu Á) giữa chủ nhà Indonesia và Malaysia tối 5.9 tại sân Bung Karno, đã diễn ra một vụ ẩu đả kinh hoàng giữa nhóm cổ động viên 2 đội.

Trong hiệp hai, trận đấu đã bị gián đoạn tới 10 phút do cổ động viên Indonesia tấn công cổ động viên Malaysia khiến cảnh sát buộc phải can thiệp.

Đội tuyển Việt Nam từng bị Indonesia loại ở bán kết AFF Cup 2016. Ảnh: TL

Sân vận động mới tổ chức trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam là Kapten I Wayan Dipta, tại thành phố Gianyar. Sân có sức chứa 18.000 chỗ ngồi, nhỏ hơn nhiều so với Bung Karno có sức chứa 100.000 chỗ ngồi.

Việc thay đổi địa điểm thi đấu khiến cho VFF sẽ phải thay đổi kế hoạch chuẩn bị, công tác hậu cần cho đội tuyển Việt Nam. Trong đó có việc ăn ở, di chuyển...

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra ngày 15.10. Trước đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đối đầu Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình này 10.10.

Chiều 3.10, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tập thứ 2 với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, ông Park yêu cầu các cầu thủ không tiết lộ cho truyền thông biết về tỉ số trân đấu này. Trước đó, hai đội đá giao hữu với kết quả 0-0 và ông Park đã cho các cầu thủ sút 11m phân thắng bại.

Hôm nay (4.10), HLV Park Hang-seo cũng đã tiến hành chốt danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia và Indonesia.