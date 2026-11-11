Indonesia thắng tưng bừng, thị uy sức mạnh ở giải châu Á

U17 Indonesia có màn ra quân thuận lợi tại vòng loại U17 châu Á 2027 khi đánh bại Philippines 3-0. Tiền đạo Dhamar Kusuma tỏa sáng với cú đúp, giúp đội bóng xứ vạn đảo giành trọn 3 điểm.

U17 Indonesia đã có khởi đầu như mong đợi tại vòng loại U17 châu Á 2027 bằng chiến thắng 3-0 trước U17 Philippines. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Thuwunna (Yangon, Myanmar) chiều 11/11.

Sau thất bại trước Triều Tiên ở vòng chung kết U17 châu Á 2026, bóng đá trẻ Indonesia đang hướng tới mục tiêu giành vé tham dự giải đấu tiếp theo. Vì vậy, 3 điểm trước Philippines có ý nghĩa quan trọng đối với thầy trò HLV David Nascimento.

Được đánh giá cao hơn đối thủ, U17 Indonesia chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dhamar Kusuma và các đồng đội liên tục gây sức ép lên phần sân Philippines, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Ngay phút thứ 2, Indonesia đã có cơ hội mở tỷ số nhưng Dhamar không thể tận dụng tình huống bóng bật ra trước khung thành đối phương. Những phút tiếp theo, Dolvi Solossa và I Dewa Majesta cũng lần lượt thử tài thủ môn Philippines nhưng chưa thành công.

Trong khi đó, Philippines không hoàn toàn lép vế. Đội bóng này có một số tình huống phản công đáng chú ý, đặc biệt là cơ hội của Clark Lisser ở phút 32. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ này lại không đi trúng đích.

U17 Indonesia có chiến thắng rất thuyết phục.

Sau những phút đầu gặp khó khăn, Indonesia cuối cùng cũng tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 36. Dhamar Kusuma xử lý tốt đường chuyền của Dolvi Solossa trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Trước khi hiệp một khép lại, tiền đạo này tiếp tục khiến hàng phòng ngự Philippines phải nhận thêm bàn thua. Phút 45+1, Dhamar đón đường chọc khe của Chico Yarangga rồi dứt điểm chính xác, hoàn tất cú đúp và giúp Indonesia bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-0.

Bước sang hiệp hai, U17 Indonesia tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Đội bóng của HLV David Nascimento không có ý định bảo toàn tỷ số mà vẫn tích cực tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng.

Chico Yarangga, Dolvi Solossa và Dhamar Kusuma liên tục tạo ra sức ép trước khung thành Philippines. Phút 56, Chico thực hiện quả tạt thuận lợi để Dolvi đánh đầu ở cự ly gần, nhưng thủ môn đối phương đã xuất sắc cứu thua.

Philippines cũng nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Antonio Makinano có hai cơ hội đáng chú ý ở các phút 67 và 69, buộc thủ môn Syahdan Caesar phải trổ tài. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội bóng này không đủ để tạo nên bất ngờ.

Phút 77, Indonesia có bàn thắng thứ ba sau một tình huống phản công nhanh. Ichiro Akbar thực hiện đường chuyền thuận lợi để I Dewa Majesta dứt điểm bằng chân trái, đánh bại thủ môn Philippines. Tỷ số được nâng lên 3-0 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Chiến thắng này giúp U17 Indonesia có màn ra quân thuận lợi tại bảng A vòng loại U17 châu Á 2027. Đáng chú ý, Dhamar Kusuma trở thành cái tên nổi bật nhất với cú đúp bàn thắng, trong khi I Dewa Majesta cũng để lại dấu ấn bằng pha lập công ấn định tỷ số.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, U17 Afghanistan cũng đánh bại U17 Campuchia với tỷ số 3-0. Kết quả này giúp Afghanistan tiếp tục dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai trận, trong khi Indonesia tạm đứng thứ hai với 3 điểm. Philippines cũng có 3 điểm nhưng xếp sau do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Theo lịch thi đấu, ngày 14/11, U17 Indonesia sẽ chạm trán Campuchia. Đây là cơ hội để thầy trò HLV David Nascimento tiếp tục tích lũy điểm số và cải thiện hiệu số trước khi bước vào cuộc đối đầu được dự báo khó khăn hơn với Afghanistan vào ngày 17/11.

Tại vòng loại U17 châu Á 2027, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới giành quyền đi tiếp. Do đó, dù thắng Philippines khá thuyết phục, Indonesia vẫn cần duy trì sự tập trung và không được phép đánh rơi điểm số ở những trận đấu tiếp theo.



