Indonesia sẽ làm điều hi hữu sau trận "hòa như thua" trước Lào?

Tại lượt trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Indonesia đã gây thất vọng rất lớn khi chỉ có được tỷ số hòa 0-0 trước Lào, dù thầy trò HLV Gerald Vanenburg vốn có lực lượng được đánh giá cao hơn nhiều cộng thêm ưu thế sân nhà.

Sau trận đấu đó, HLV Gerald Vanenburg đã phàn nàn rằng các cầu thủ U23 Indonesia bị hạn chế về thời gian thi đấu, dẫn tới việc thiếu về kinh nghiệm và thể trạng, dẫn tới việc không thể đánh bại được U23 Lào.

Cũng sau lời phàn nàn của HLV trưởng Gerald Vanenburg, một số chuyên gia bóng đá tại Indonesia đã đưa ra đề xuất rất nhằm tăng cường chất lượng cho đội U23 nước này. Đáng lưu ý nhất phải kể tới đề xuất của HLV Mauricio Souza từ CLB nổi tiếng Persija Jakarta. Theo nhân vật này, LĐBĐ Indonesia có thể tổ chức một hệ thống giải đấu riêng biệt dành cho các cầu thủ thuộc lứa U23 hoặc “Copa Indonesia”.

Ông Souza cho rằng việc tổ chức giải đấu U23 hoặc Copa Indonesia sẽ có tác dụng lớn giúp các cầu thủ trẻ có nhiều thời gian và cơ hội thi đấu hơn, trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa các cầu thủ tại giải VĐQG đang ngày càng khốc liệt.

U23 Indonesia vừa có trận đấu đáng quên trước Lào.

Hiện tại, LĐBĐ Indonesia (PSSI) vẫn tổ chức các giải đấu theo độ tuổi dành cho các lứa từ U16, U18 và U20. Trong khi đó, lứa U23 vẫn chưa có giải đấu riêng.

Souza thực sự bối rối về quy định của giải VĐQG yêu cầu mỗi đội phải có một cầu thủ U23 đá chính trong ít nhất một hiệp đấu, bởi vì ông chưa thấy quốc gia nào anh từng đến có quy định như vậy. Ông Souza cho rằng thay vì áp dụng quy định này, PSSI nên tổ chức riêng một giải đấu cho lứa U23.

"Ở Brazil cũng vậy. Ở Brazil, điều này không bắt buộc, và ở Argentina cũng thế. Ở đây, việc cho cầu thủ U23 ra sân là bắt buộc.

Chúng tôi chỉ có thể cho họ thêm thời gian thi đấu nếu tạo ra một giải đấu dành cho U23. Và khi đó, họ sẽ được thi đấu nhiều hơn. Hiện tại, các câu lạc bộ sẽ không chỉ sử dụng cầu thủ U23 cho đội tuyển quốc gia nữa.

Vì vậy, chúng tôi cần Cúp bóng đá Indonesia. Indonesia cần một giải đấu giống như Brazil có Copa do Brazil. Và đội U23 có thể chơi ở đó, vì có hai giải đấu", ông nói.

Trong trường hợp đề xuất của HLV Mauricio Souza được PSSI thực hiện, Indonesia sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á tổ chức một giải đấu chính thức riêng biệt dành cho lứa cầu thủ U23.

Hiện tại ở vòng loại giải U23 châu Á 2026, cơ hội để đi tiếp của Indonesia đã hẹp đi rất nhiều sau trận hòa trước Lào. Họ sẽ buộc phải thắng 2 trận còn lại gặp Hàn Quốc và Macau (Trung Quốc) nếu muốn hy vọng lọt vào VCK.