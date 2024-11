Indonesia sẽ đại bại trên sân nhà, ngụp lặn ở cuối BXH, chưa thể san bằng cột mốc của ĐT Việt Nam?

Ở lượt trận thứ 5, vòng loại thứ ba World Cup 2026, tuyển Indonesia đứng trước thử thách quá lớn khi phải tiếp tuyển Nhật Bản trên sân nhà. Cơ hội để thầy trò HLV Shin Tae-yong tạo địa chấn đang bị đánh giá là quá mong manh.

Việc tuyển Trung Quốc bất ngờ hạ Bahrain trên sân khách gây ra áp lực rất lớn cho tuyển Indonesia. Tuyển Trung Quốc từ việc xếp cuối bảng C đã leo lên đứng thứ 4, trong khi Indonesia bị đẩy xuống đáy BXH, kém 3 điểm so với tuyển Trung Quốc và 2 điểm so với đội xếp thứ 5 là Bahrain.

Xếp hạng tại bảng C.

Tuyển Indonesia chơi tốt ở 3 lượt trận đầu tiên (3 trận hoà) nhưng thất bại trước tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 4 khiến họ “trở lại mặt đất”. Ngay cả khi sở hữu hàng chục ngôi sao nhập tịch, đại diện của Đông Nam Á vẫn bị đánh giá quá yếu so với Nhật Bản.

Thống kê cho thấy kể từ năm 1981 tới nay (43 năm), tuyển Indonesia và Nhật Bản mới chạm trán nhau 4 lần. Đại diện của Đông Nam Á chỉ hoà 1 lần (từ năm 1989) và thua 3. Lần gần nhất 2 đội đối đầulaf tại Asian Cup 2023 diễn ra hồi đầu năm 2024, khi Nhật Bản đánh bại Indonesia ở vòng bảng với tỷ số 3-1.

Sức mạnh của tuyển Nhật Bản là điều không ai có thể nghi ngờ. “Samurai xanh” chính là đội sở hữu hàng công khủng khiếp nhất trong số 18 đội tuyển đang đá vòng loại 3 World Cup 2026, với việc ghi tới 15 bàn sau 4 trận. Họ cũng có hàng thủ tốt nhất với việc chỉ thủng lưới đúng 1 lần. Những chiến thắng 7-0 trước Trung Quốc, 5-0 trước Bahrain hay 2-0 trước đối thủ “cứng cựa” Saudi Arabia đã chứng minh cho sự “out trình” của đội bóng xứ Phù Tang ở đấu trường châu lục.

Một thống kê khác càng chứng minh cho đẳng cấp vượt trội của tuyển Nhật Bản. Nếu tính trong khuôn khổ vòng loại World Cup, tuyển Nhật Bản đã thắng tới 11 trong số 12 trận gần nhất trên sân khách, và chỉ thủng lưới đúng 1 bàn trong 12 trận đó.

Ở lần chạm trán gần nhất tại Asian Cup 2023, Nhật Bản dễ dàng hạ Indonesia 3-1.

Ở trận đấu diễn ra lúc 19h hôm nay (15/11), tuyển Nhật Bản sẽ thi đấu ở Bung Karno với lực lượng mạnh nhất. Tuyển Indonesia chắc chắn sẽ phải chọn chiến thuật phòng ngự phản công, nhưng sẽ là quá khó để họ có thể ngăn chặn sức mạnh tấn công của “Samurai xanh”. Với sự chênh lệch rất lớn về đẳng cấp, khả năng cao tuyển Nhật Bản sẽ giành chiến thắng cách biệt để củng cố ngôi đầu bảng.

Trước trận hôm nay, các nhà cái và hàng loạt phương tiện truyền thông quốc tế đều nghiêng về một chiến thắng dễ dàng cho tuyển Nhật Bản. Trang Sports Keeda dự đoán “Samurai xanh” sẽ thắng 2-0, Sports Mole đưa ra tỷ số 3-0 cho đội khách. Tương tự, Khel Now hay The Stars Zone cũng đều nghiêng về chiến thắng cho thầy trò HLV Hajime Moriyasu.

HLV Shin Tae-yong sẽ chịu áp lực lớn nếu tiếp tục thua trận.

Nếu không có một “đại địa chấn” xảy ra, chắc chắn tuyển Indonesia vẫn sẽ ngụp lặn ở cuối bảng C sau lượt trận thứ 5, gặp bất lợi lớn trước tuyển Trung Quốc và Bahrain trong mục tiêu đứng hạng 4 để tiến vào vòng play-off thuộc vòng loại World Cup.

Ngoài ra, nếu thua Nhật Bản, tuyển Indonesia vẫn sẽ chỉ có 3 điểm ở vòng loại 3 World Cup 2026, chưa thể cán mốc 4 điểm – thành tích mà tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo từng lập khi tham dự vòng loại 3 World Cup 2022.