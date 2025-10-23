Indonesia nhận án phạt cực nặng từ Ủy ban Olympic Quốc tế IOC

Ông Erick Thohir, bộ trưởng bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia

Đây là án phạt dành cho Indonesia sau khi quốc gia này cấm các VĐV Israel tham gia Giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới, sự kiện đang diễn ra tại Jakarta.

Đầu tháng 10 khi các VĐV làm thủ tục nhập cảnh để tham gia Giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới 2025 thì đoàn Israel bất ngờ nhận được thông tin cơ quan xuất nhập cảnh Indonesia từ chối cấp thị thực để họ vào nước này. Trong số 86 đoàn dự giải, chỉ Israel bị Indonesia từ chối làm visa. Trong số các VĐV giàu hy vọng giành HCV của Israel có Artem Dolgopyat, nhà đương kim vô địch thế giới nội dung bài tập sàn nam.

IOC đã phản ứng trước lệnh cấm từ Indonesia. Họ kêu gọi đối thoại nhưng không thể thay đổi tình hình. Ban điều hành IOC lập tức họp và quyết định "chấm dứt mọi hình thức đối thoại" với Ủy ban Olympic Indonesia . Án phạt được đưa ra liền sau đó. Indonesia bị cấm đăng cai các kỳ Thế vận hội Olympic, Thế vận hội Olympic trẻ, các sự kiện hoặc hội nghị Olympic trong tương lai.

Thể thao Indonesia lại gặp rắc rối

Đại diện ban điều hành IOC cho biết: "Những hành động của Indonesia tước đi quyền thi đấu một cách hòa bình của các VĐV và ngăn cản phong trào Olympic thể hiện sức mạnh của thể thao".

Ủy ban Olympic quốc tế thừa nhận họ không thể tìm ra giải pháp nên mới đi đến quyết định này. Trong khi đó, Liên đoàn Thể dục dụng cụ Israel (IGF) cho rằng quyết định của phía Indonesia đã tạo ra "tiền lệ nguy hiểm". Và họ cũng chỉ trích Liên đoàn Thể dục dụng cụ quốc tế (FIG) vì trao quyền đăng cai một sự kiện lớn như giải vô địch thế giới cho Indonesia.

Đây không phải lần đầu tiên Indonesia cấm các VĐV Israel nhập cảnh vào nước mình. Hồi 2023, Chính quyền hai tỉnh Bali và Trung Java, địa điểm tổ chức U20 World Cup 2023, tuyên bố họ không cho phép cầu thủ Israel nhập cảnh để dự giải. Khi ấy, Israel là đội đương kim á quân châu Âu. Sự cứng rắn từ phía Indonesia khiến họ mất tư cách chủ nhà của VCK U20 thế giới.