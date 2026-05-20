Indonesia lại nhập tịch hàng loạt, làm khó tuyển Việt Nam ở giải đấu mới của FIFA?

Theo truyền thông Indonesia, có 6 ngôi sao mang gốc Indonesia đang được lên kế hoạch nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho ĐTQG. Đây là những gương mặt giàu triển vọng, đã được HLV John Herdman nhắm tới.

Danh sách 6 ngôi sao được nhắc tới gồm Laurin Ulrich (1. FC Magdeburg, Đức), Jenson Seelt (VfL Wolfsburg, Đức), Tristan Gooijer (PEC Zwolle, Hà Lan), Julian Oerip (Jong AZ Alkmaar, Hà Lan), Mitchell Baker (Colorado Rapids, Mỹ), Luke Vickery (Macarthur FC, Australia).

Theo hãng truyền thông Bola, HLV John Herdman mới đây cũng đã công khai kế hoạch nhập tịch cho sáu cầu thủ kê trên.

Laurin Ulrich là một trong những cầu thủ dự kiến sẽ nhập tịch Indonesia trong thời gian tới.

"Chúng tôi đang làm việc với hai cầu thủ ở Đức. Chúng tôi cũng đang theo dõi hai cầu thủ ở Hà Lan. Ngoài ra, chúng tôi còn có một cầu thủ ở Úc và một cầu thủ ở Mỹ mà chúng tôi muốn thấy họ phát triển thành cầu thủ của đội tuyển quốc gia," ông John Herdman giải thích trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube của Antara TV Indonesia.

Với những diễn biến mới nhất, khả năng cao tuyển Indonesia sẽ được tăng cường thêm hàng loạt ngôi sao trong thời gian tới. Động thái của Indonesia có thể gây ra mối lo lắng nhất định cho các đối thủ cạnh tranh trong khu vực, bao gồm cả tuyển Việt Nam.

Sắp tới, tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ nằm chung bảng đấu tại AFF Cup 2026 (khởi tranh trong tháng 7 tới). Đây là giải đấu mà Indonesia khả năng sẽ không thể triệu tập nhiều ngôi sao nhập tịch cũ đang thi đấu ở châu Âu, do nhóm cầu thủ này bận tập luyện ở CLB và AFF Cup cũng không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các đội bóng chủ quản sẽ khó nhả quân.

Tuy nhiên, ở giải đấu sau đó là FIFA ASEAN Cup 2026 (dự kiến khởi tranh trong tháng 9), Indonesia khả năng sẽ triệu hồi nhiều ngôi sao nhập tịch ở châu Âu với tham vọng cạnh tranh chức vô địch. Trong trường hợp được tăng cường thêm nguồn cầu thủ nhập tịch, Indonesia hứa hẹn sẽ là thách thức lớn cho tuyển Việt Nam nếu hai đội phải chạm trán nhau.