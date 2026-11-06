Indonesia huỷ trận đấu quan trọng, PSSI phải lên tiếng xin lỗi

Trận đấu được chờ đợi của tuyển Indonesia đã bị huỷ theo cách khá bất ngờ.

Liên đoàn bóng đá Jordan (JFJ) đã thông báo hủy bỏ trận giao hữu với đội tuyển quốc gia Indonesia tại vòng bảng FIFA Matchhead 1 trong tháng 11/2026.

Trước đó, JFJ từng lên lịch tổ chức trận đấu này tại Amman, Jordan, vào ngày 13/11. Phía Indonesia đã đánh giá cao trận đấu này bởi đội bóng xứ Vạn đảo sẽ được đá với đối thủ chất lượng, từng tham dự VCK World Cup 2026. Tuy nhiên, trận đấu rốt cuộc lại phải huỷ bỏ và phía LĐBĐ Jordan đã có thông tin chính thức về vấn đề này.

Theo Bola, quyết định hủy trận được đưa ra theo đề nghị từ phía Indonesia. PSSI cũng đã phải gửi lời xin lỗi tới phía Jordan vì không thể tham dự trận đấu.

“Việc hủy bỏ được thực hiện theo yêu cầu của PSSI, đơn vị đã xin lỗi vì không thể tổ chức trận đấu", đại diện LĐBĐ Jordan giải thích.

Trận đấu giữa Indonesia vs Jordan chính thức bị huỷ.

Được biết, lý do khiến Indonesia huỷ trận đấu này xuất phát từ những lo ngại về vấn đề an ninh ở Trung Đông. Trong khi đó, PSSI cũng mới xác nhận rằng tuyển Indonesia sẽ không thể thi đấu trên sân nhà trong khuôn khổ FIFA Days tháng 11 do công tác cải tạo Sân vận động Bung Karno. Có thông tin rằng trận đấu giữa Jordan gặp Indonesia được chuyển đến tổ chức ở Thỗ Nhĩ Kỳ nhưng PSSI khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt.

Cho đến nay, trước thời điểm FIFA Days chỉ vài ngày, tuyển Indonesia vẫn chưa tìm đuọc đối thủ để thi đấu giao hữu. PSSI sẽ cân nhắc về việc liệt có tổ chức các trận đấu tập huấn của ĐTQT trong tháng 11 này hay không.