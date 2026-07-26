Indonesia gọi 12 cầu thủ nhập tịch nhưng vẫn chưa phải đội nhập tịch nhiều nhất ASEAN Cup

Indonesia đăng ký 12 cầu thủ nhập tịch dự ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, tuyển Philippines mang đến 14 gương mặt. Đây chính là đội tuyển có nhiều nhân tố nước ngoài nhất giải.

Indonesia vừa ấn định danh sách dự ASEAN Cup 2026 . Bản danh sách này ghi nhận gần một nửa là cầu thủ nhập tịch. Đó là Jordi Amat mang dòng máu Tây Ban Nha, Sandy Walsh (Bỉ), Shayne Pattynama (Hà Lan), Tim Geypens (Hà Lan), Eliano Reijnders (Hà Lan), Ivar Jenner (Hà Lan), Ragnar Oratmangoen (Hà Lan)…

Nếu tính cả Justin Hubner, trung vệ gốc Hà Lan được đăng ký dự ASEAN Cup 2026 nhưng gần như chắc chắn không thể góp mặt do đội bóng chủ quản từ chối nhả quân thì HLV John Herdman đã điền tên 12 cầu thủ mang dòng máu nước ngoài vào danh sách dự giải.

Con số này nhiều hơn các đội tuyển khác ở bảng A như Timor Leste, Campuchia, Việt Nam… Tuy nhiên, xét toàn giải thì Indonesia vẫn bị Philippines vượt qua. Đội hình Philippines đăng ký tham gia ASEAN Cup 2026 có tới 14 cầu thủ mang dòng máu nước ngoài.

Đó là Gavin Muens (sinh ra ở Mỹ nhưng mang dòng máu Đức), Quincy Kammeraad (Hà Lan), Noah Leddel (Anh), Christian Rontini (Italia), Santiago Rublico (Tây Ban Nha), Daisuke Sato (Nhật Bản), Adrian Ugelvik (Na Uy)… 14 người này hứa hẹn sẽ nâng cấp đội hình tuyển Philippines ở ASEAN Cup 2026 .

Christian Rontini mang trong mình dòng máu Italia

Ở hàng thủ, họ sở hữu các trung vệ cao gần 1m90, rất lý tưởng cho khâu chống bóng bổng. Trên hàng tiền vệ, tố chất vượt trội của các cầu thủ mang thể chất châu Âu như Oskari Kekkonen, Cole Mrowka… hợp với sự uyển chuyển của nhạc trưởng Sandro Reyes hoàn toàn có thể tạo nên một hàng tiền vệ linh hoạt. Trên hàng công, nhiều trung phong cao lớn của Philippines sẽ mang đến mối nguy cho các hàng thủ “mỏng cơm” bên phía Lào, Malaysia hay Myanmar.

Đây chưa phải những gương mặt nhập tịch chất lượng nhất của Philippines. Nhiều ngôi sao như Sebastian Rasmussen, Dylan Demuynck, Zico Bailey… không thể trở về thi đấu do vướng lịch CLB. Nhưng với 14 nhân tố nước ngoài, Philippines hứa hẹn sẽ gây ra nhiều thách thức cho các đội tuyển ở bảng B, thậm chí là Việt Nam, Indonesia nếu như gặp Philippines ở bán kết.

Trong khi đó với Indonesia , cũng không thể nói 12 cầu thủ nhập tịch họ mang đến ASEAN Cup 2026 là những nhân tố tốt nhất của nền bóng đá này. Indonesia vẫn chưa thể gọi Jay Idzes, Kevin Dijks hay Verdonk… đang thi đấu ở châu Âu. Phần lớn trong 12 cầu thủ hải ngoại ở đội hình dự ASEAN Cup 2026 đều đã trở về Indonesia chơi bóng nên HLV John Herdman dễ dàng đưa lực lượng này đi chinh chiến.