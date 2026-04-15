Indonesia gặp mối lo lớn, ĐT Việt Nam đón tin vui trước “đại chiến” ở AFF Cup

Theo Bola ngày 15/4, nhiều ngôi sao tuyển Indonesia gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ AFF Cup (khởi tranh từ ngày 24/7 tới), vì lý do trùng lịch thi đấu chuẩn bị trước mùa giải tại châu Âu.

Những ngôi sao Indonesia dự kiến sẽ vắng mặt tại AFF Cup bao gồm Jay Idzes, Kevin Diks, Maarten Paes, Emil Audero và Calvin Verdonk.

Trong số này, Jay Idzes là cầu thủ có giá trị cao nhất trong ĐTQG Indonesia và được coi là một trong những ngôi sao đắt giá nhất của châu Á. Cầu thủ này hiện đang thi đấu cho CLB Sassuolo ở giải Serie A (Italia). Anh đã ra sân khá nhiều, với 31 lần ra sân trong mùa giải này. Tuy nhiên, cầu thủ này dự kiến sẽ ở lại phục vụ CLB chủ quản và sẽ không trở về khoác áo ĐTQG tham dự AFF Cup.

Tiếp theo là Kevin Diks. Sự kết hợp giữa anh và Jay Idzes ở trung tâm hàng phòng ngự của đội tuyển Indonesia luôn là một điểm tựa vững chắc. Kevin Diks đang thi đấu cho câu lạc bộ Borussia Monchengladbach thuộc giải Bundesliga của Đức.

Mới chỉ gia nhập vào mùa hè năm ngoái, Diks đã ngay lập tức trở thành trụ cột trong hàng phòng ngự của Gladbach. Thống kê cho thấy anh đã ra sân 26 trận, trong đó có 25 trận đá chính. Anh cũng ghi được bốn bàn thắng, dù chơi ở vị trí hậu vệ.

Tuyển Indonesia sẽ vắng hàng loạt ngôi sao đẳng cấp tại AFF Cup 2026.

Theo đánh giá của Bola, nếu Jay Idzes và Diks đồng thời vắng mặt, hàng phòng ngự của tuyển Indonesia sẽ sứt mẻ nghiêm trọng tại AFF Cup 2026.

Trong khi đó, hai cầu thủ Maarten Paes và Emil Audero đều là những thủ môn. Dự kiến 2 gương mặt này sẽ không trở về dự AFF Cup và tuyển Indonesia sẽ phải trông cậy vào những gương mặt đang thi đấu ở giải quốc nội.

Cái tên còn lại, Calvin Verdonk là một cầu thủ tấn công. Ngôi sao chạy cánh này đã ra sân 15 trận, trong đó có 7 trận đá chính, tại LOSC Lille ở giải Ligue 1 (Pháp) mùa này. Việc Calvin Verdonk không dự AFF Cup cũng ảnh hưởng đáng kể tới sức mạnh tấn công của đội bóng xứ Vạn đảo.

Về cơ bản, việc nhiều ngôi sao vắng mặt sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng đội hình của tuyển Indonesia tại AFF Cup 2026. Đáng lưu ý, đây cũng là giải đấu mà tuyển Indonesia nằm bảng A cùng tuyển Việt Nam, bên cạnh đó là Singapore, Campuchia và đội thắng ở cặp play-off.

Việc Indonesia gặp khó khăn về lực lượng sẽ càng làm tăng thêm cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh. Khi đó, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik sẽ thêm cơ hội để hướng tới ngôi đầu bảng trước khi vào bán kết, và xa hơn nữa là mục tiêu bảo vệ chức vô địch.