Indonesia đòi thêm 5 phút để ghi bàn, trợ lý người Việt ở đội Bangladesh nói gì?

Trợ lý Nguyễn Hoàng Lân của đội tuyển Bangladesh cho biết ông chưa từng chứng kiến tình huống thời gian bù giờ được điều chỉnh như trong trận thua Indonesia 2-9.

Tối 1/10, Indonesia đánh bại Bangladesh 9-2 ở lượt trận cuối bảng A, qua đó giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 . Tuy nhiên, những diễn biến trong thời gian bù giờ trở thành tâm điểm tranh cãi. Sau trận, trợ lý người Việt Nam của đội tuyển Bangladesh, ông Nguyễn Hoàng Lân, bày tỏ sự khó hiểu về việc thời gian bù giờ được thay đổi.

“Trong quá trình xem bóng đá cũng như làm bóng đá của tôi, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Trọng tài đã giơ bảng rồi, sau đó lại giơ một bảng khác, nên tôi cũng không biết phải nói thế nào” , ông Nguyễn Hoàng Lân chia sẻ.

Trận đấu Malaysia - Singapore và Indonesia - Bangladesh thuộc bảng A diễn ra cùng giờ. Theo thể thức Division 1, chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Bởi vậy, ngoài việc đánh bại Singapore và Bangladesh, hai đội còn phải chạy đua về hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Trợ lý người Việt Nam của đội tuyển Bangladesh nói về việc Indonesia được bù giờ 7 phút.

Trận đấu giữa Malaysia và Singapore kết thúc trước. Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Malaysia ăn mừng chiến thắng 6-0. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Tan Cheng Hoe cùng các trợ lý lập tức mở điện thoại theo dõi những phút còn lại của trận đấu cùng giờ giữa Indonesia và Bangladesh.

Ban đầu, trọng tài giơ bảng thông báo chỉ có 2 phút đá thêm. Phía Indonesia lập tức phản ứng, cho rằng khoảng thời gian này không tương xứng với những tình huống trận đấu bị gián đoạn và yêu cầu cộng thêm thời gian.

Sau những trao đổi ngoài đường biên, thời gian bù giờ được điều chỉnh tăng thêm 5 phút, từ 2 phút lên tổng cộng 7 phút. Quyết định này trở thành chi tiết gây tranh cãi, bởi Indonesia lúc đó đang cần đúng 2 bàn để vượt Malaysia trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

“Ở thời điểm đó, tôi hiểu rằng Malaysia vừa ghi thêm bàn thắng. Để đối thủ của chúng tôi có thể vào chung kết, họ cần ghi thêm bàn. Điều này thì những người theo dõi trận đấu đều có thể hiểu, nên tôi cũng không muốn nói thêm” , ông nói.

Trọng tài thứ tư thông báo thời gian bù giờ tối thiểu là 2 phút, trước khi đổi thành 7 phút.

Ông Nguyễn Hoàng Lân đồng thời đề cập đến quá trình sử dụng VAR trong trận đấu: “Trong quá trình trận đấu diễn ra, có những tình huống đã được kiểm tra VAR. Tuy nhiên, sau khi VAR kiểm tra và xuất hiện những thông tin không có lợi từ trận đấu diễn ra cùng giờ, quyết định lại bị thay đổi”.

Dù thất bại với tỷ số đậm, trợ lý người Việt Nam đánh giá Bangladesh đã có sự cải thiện sau giờ nghỉ. Đội bóng Nam Á ghi hai bàn trong hiệp hai sau khi bị Indonesia dẫn với cách biệt lớn.

“Sau hiệp một, chúng tôi đã có những điều chỉnh cả về tinh thần thi đấu lẫn đấu pháp. Thực tế, các cầu thủ chơi tốt hơn rất nhiều trong hiệp hai và ghi được hai bàn thắng” , ông Nguyễn Hoàng Lân cho biết.

Chiến thắng 9-2 giúp Indonesia kết thúc bảng A ở vị trí số một và giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Malaysia dù thắng Singapore 6-0 vẫn phải dừng bước vì kém Indonesia về hiệu số bàn thắng - bàn thua.