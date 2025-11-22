Indonesia đăng cai giải đấu chính thức của FIFA, tại sao đội tuyển Việt Nam không thể tham dự?

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mới đây đã công bố kế hoạch tổ chức giải đấu quốc tế FIFA Series 2026. Đây là giải đấu được tổ chức vào tháng 3 các năm chẵn nhằm tạo cơ hội so tài của những đội tuyển thuộc các châu lục khác nhau.

Đáng chú ý, Indonesia là 1 trong 8 địa điểm đăng cai FIFA Series 2026. 7 liên đoàn khác được FIFA lựa chọn là Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda và Uzbekistan. Mỗi bảng đấu dự kiến có 4 đội và mỗi đội được thi đấu 2 trận. Thời gian thi đấu là loạt trận FIFA Days tháng 3/2026.

Đội tuyển Indonesia (áo trắng) sẽ làm chủ nhà 1 bảng đấu FIFA Series 2026

Đội tuyển Việt Nam cùng một số đội bóng Đông Nam Á khác như Thái Lan, Malaysia rất tiếc sẽ không thể góp mặt tại FIFA Series 2026. Bởi tháng 3/2026 là thời điểm diễn ra loạt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027.

Trước đó vào năm 2024, đội tuyển Việt Nam cũng từng lỗi hẹn với FIFA Series. Khi đó, đoàn quân áo đỏ vẫn đang thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Ở giải đấu năm 2024, khu vực Đông Nam Á có 2 đại diện là Campuchia và Brunei. Tuyển Campuchia có những trải nghiệm đáng giá khi chạm trán đối thủ mạnh là Guinea Xích Đạo (hạng 79 thế giới).