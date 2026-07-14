Indonesia có động thái gây quan ngại cho tuyển Việt Nam trước AFF Cup

Indonesia sẽ có thêm một số ngôi sao nhập tịch nhằm hướng tới các giải khu vực, thậm chí là tấm vé dự World Cup 2030.

Theo Bola trưa 14/7, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã chuẩn bị xong đợt nhập tịch thứ hai cho ĐTQG để chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo, bao gồm cả Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.

Chính phủ, thông qua Bộ Tư pháp và Nhân quyền (Kemenkum), vừa chính thức công nhận ông Mitchell Baker là công dân Indonesia (WNI) vào thứ Hai (13/7/2026). Tiền đạo 19 tuổi này dự kiến sẽ khoác áo tuyển Indonesia tham dự AFF Cup 2026, giải đấu diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 26/8.

Sau đó, Bộ Tư pháp và Nhân quyền Indonesia cũng dự kiến sẽ tổ chức lễ tuyên thệ nhập quốc tịch Indonesia cho Luke Vickery tại Sydney, Úc, vào thứ Năm (16/7/2026). Dự kiến, cầu thủ này cũng sẽ được bổ sung để đá AFF Cup.

"Bộ Tư pháp và Nhân quyền, Bộ Thanh niên và Thể thao, và Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang khẩn trương tiến hành các bước cần thiết vì theo chỉ thị của Tổng thống, Indonesia phải giành quyền tham dự World Cup 2030", ông Noor Korompot, Cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Supratman Andi Agtas, cho biết trên Bola.com ngày 14/7.

Mitchell Baker (đội mũ) chính thức đủ điều kiện khoác áo tuyển Indonesia.

Quá trình nhập tịch của PSSI không chỉ dừng lại ở Vickery và Baker.

Ông Noor Korompot cho biết tổ chức do Erick Thohir đứng đầu sẽ tìm kiếm thêm các cầu thủ người Indonesia ở nước ngoài để hiện thực hóa tham vọng của Tổng thống Prabowo Subianto về việc đưa ĐTQG Indonesia tham dự World Cup 2030.

"Sau khi Mitchell Baker tuyên thệ nhập quốc tịch, PSSI sẽ xác định những ứng viên mới nào đủ điều kiện nhập tịch để chuẩn bị cho Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030," ông Noor Korompot cho biết.

"Mục tiêu giành vé tham dự World Cup của Tổng thống Indonesia là một thách thức đặc biệt đối với PSSI. Danh sách thứ hai đã được chuẩn bị xong, nhưng người hâm mộ Indonesia cần phải kiên nhẫn", ông nói thêm.

Cách đây không lâu, ông Noor Korompot tiết lộ rằng đợt nhập tịch thứ hai có hai cầu thủ gốc Đức và Hà Lan tham gia.

"Một cầu thủ mang dòng máu Đức-Indonesia và người còn lại mang dòng máu Hà Lan-Indonesia," ông Noor Korompot cho biết.

Một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài vẫn tiếp tục được liên hệ với tuyển Indonesia, trong đó có tiền vệ Laurin Ulrich của VfB Stuttgart tại Đức.

Trong khi đó, Indonesia sẽ tham dự Cúp bóng đá châu Á 2027 tại Ả Rập Xê Út vào tháng 1-2 năm sau. Còn lịch thi đấu vòng loại World Cup 2030 vẫn chưa được công bố.



