ĐT Indonesia là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á lọt vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Liên đoàn Bóng đá Indonesia và HLV Shin Tae Yong đã có sự chuẩn bị rất chu đáo cho vòng loại thứ 3.

Bằng chứng là Indonesia đã nhập tịch những cầu thủ rất chất lượng và những cầu thủ này cũng chơi rất hay giúp đội bóng xứ vạn đảo giành được 2 trận hòa ấn tượng trước Saudi Arabia và Australia.

Theo lịch thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia sẽ làm khách trước Bahrain và Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 và thứ 4. Đây là hai đối thủ mà Indonesia hoàn toàn có thể hướng tới kết quả thuận lợi.

HLV Shin Tae Yong và các học trò có cơ hội lớn để thắng Bahrain và Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Chia sẻ với truyền thông, Trưởng đoàn bóng đá Indonesia - Sumardjicho biết: “Chủ tịch PSSI đã đến động viên tất cả chúng tôi và các cầu thủ và nói với HLV Shin Tae Yong rằng, trận đấu với Bahrain và Trung Quốc phải có điểm”.

“Nhiệm vụ là có điểm ở 2 trận đấu này, nhưng hy vọng là chúng tôi sẽ giành được 3 điểm trong mỗi trận đấu và có thể nhận đủ 6 điểm” – Trưởng đoàn bóng đá Indonesia Sumardji chia sẻ thêm.

Do ở lượt 3 và lượt 4, Saudi Arabia cũng như Australia sẽ gặp đội bóng rất mạnh là Nhật Bản. Do vậy, nếu như Indonesia giành được 6 điểm trong loạt trận tháng 10, đội bóng này có thể vươn lên nhì bảng C hoặc có vị trí thứ 3.

Theo lịch thi đấu của vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia sẽ gặp Bahrain vào 23h ngày 10/10, tiếp đó là Trung Quốc vào lúc 19h ngày 15/10.