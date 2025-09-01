Indonesia chuẩn bị đại chiến "sinh tử", HLV Kluivert lại nhận đe dọa trắng trợn

Giám đốc kỹ thuật của CLB Semen Padang, ông Andre Rosiade, đã đưa ra điều kiện cho HLV Kluivert, yêu cầu ông phải từ chức nếu đội tuyển Indonesia không giành được vé dự World Cup 2026. Ông Rosiade cũng bày tỏ sự ủng hộ việc gia hạn hợp đồng với Kluivert, nếu đội bóng đạt được thành công tại giải đấu danh giá này.

Trong một cuộc họp báo gần đây, ông Rosiade tuyên bố: "Tôi chỉ có một lời nhắn gửi đến HLV Patrick Kluivert. Nếu anh thất bại, tôi khuyên anh nên từ chức trước khi bị liên đoàn sa thải."

Đội tuyển Indonesia hiện vẫn còn cơ hội để giành quyền tham dự World Cup 2026. Họ sẽ phải đối mặt với các đối thủ sừng sỏ như Saudi Arabia và Iraq trong bảng B và cần phải đứng đầu bảng để vượt qua vòng loại, hoặc ít nhất là xếp thứ hai để tham dự vòng playoff.

ĐT Indonesia vẫn còn cơ hội dự VCK World Cup 2026 nhưng không hề dễ dàng. Họ sẽ gặp Saudi Arabia ngày 9/10 tới.

HLV Kluivert, người đã thay thế HLV Shin Tae-yong vào đầu năm nay, đã nhận được hợp đồng hai năm từ Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). Nếu đội tuyển Indonesia thành công trong giải đấu, Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir, sẽ xem xét việc gia hạn hợp đồng với Kluivert, có thể kéo dài đến 10 năm hoặc thậm chí trọn đời. Ông Rosiade nhấn mạnh:

"Nếu ông ấy dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia thành công tại World Cup 2026, ông Erick Thohir, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia sẽ quyết định trao cho ông ấy bản hợp đồng có thời hạn 10 năm hay trọn đời. Tùy ông ấy quyết định. Tôi ủng hộ ông ấy. Tuy nhiên, nếu đội tuyển quốc gia Indonesia không đủ điều kiện tham dự World Cup 2026, tôi rất tiếc, nhưng tôi sẽ sa thải họ nếu có thể".

Điều đáng chú ý là ông Rosiade không chỉ làm giám đốc kỹ thuật CLB Semen Padang mà còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia.

Sự căng thẳng trong đội bóng đã gia tăng khi các cầu thủ và ban huấn luyện đang dồn sức cho vòng loại sắp tới. Điều này càng tăng thêm áp lực cho HLV Kluivert trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này.