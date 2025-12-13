"Indonesia chơi thiếu trách nhiệm, bị loại khỏi SEA Games 33 là xứng đáng!"

Highlights U22 Indonesia 3-1 U22 Myanmar (Bảng C, bóng đá nam SEA Games 33)

Tối qua, U22 Indonesia đã thắng U22 Myanmar tới 3-1 nhưng vẫn bị loại khỏi SEA Games 33 ngay từ vòng bảng. Khi tiếng còi tan cuộc cất lên, nhiều cầu thủ Indonesia đã bật khóc. Nhiều ý kiến cho rằng, việc U22 Indonesia bị loại quả là đau đớn, cay đắng khi họ chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa thì sẽ loại U22 Malaysia để vào Bán kết.

Nhưng chuyên gia Phan Anh Tú thì lại cho rằng việc U22 Indonesia bị loại là hợp lý và chẳng cần cay cú làm gì. Ông chia sẻ trên sóng truyền hình:

"Thực ra đối với tôi thì việc Indonesia bị loại không quá đau lắm đâu. Với giải đấu mà ngay từ trận đầu tiên gặp Philippines của Indonesia, tôi đã cảm nhận thấy sự thiếu trách nhiệm, phong độ của đội Indonesia là không tốt. Chúng ta thấy rằng suốt cả trận đấu, những đường chuyền, sức rướn rất là chán, đúng không ạ? Đường chuyền thì rất hay, nhưng nhìn xem các cầu thủ tiền đạo bứt ra chạy như thế nào? Khả năng cảm nhận, sự nhạy cảm trong việc phán đoán điểm rơi của bóng là toàn lỡ đà.

Chuyển bóng rất ngon nhưng hầu như sự nhạy cảm là không có. Qua đó thấy được rằng phong độ của đội tuyển Indonesia trong việc chuẩn bị trận đấu là không tốt. Chuyền bóng không mạch lạc. Bên cạnh đó, sự nhạy cảm của các cầu thủ tiền đạo và di chuyển vị trí cũng rất kém. Các cầu thủ tiền đạo, sức rướn rất là tệ.

Jens Raven ghi 2 bàn ở những phút cuối cho U22 Indonesia nhưng là không đủ để đi tiếp.

Và tôi cho rằng có một chút gì đấy là thiếu trách nhiệm đối với đội bóng của mình, nên việc họ không lọt vào là điều xứng đáng. Còn mong muốn thì sao? Tôi biết đây sẽ là một trận đấu không hay, nhưng hy vọng sẽ có kịch tính ở những phút cuối để người hâm mộ cảm thấy thích thú, hồi hộp hơn một chút. Cổ động viên xem bóng đá thì thích vui hơn, đồng thời cổ động viên Indonesia cũng hy vọng hơn.

Nhưng nhìn vào kết cục cả trận đấu, tôi cho rằng việc Indonesia bị loại là khá xứng đáng vì họ thi đấu phong độ không cao và có một chút gì đó hơi thiếu trách nhiệm. Chúng ta mong chờ một hiệp hai điên rồ (với U22 Myanmar), nhưng sự điên rồ ấy chỉ xuất hiện trong những phút cuối hiệp hai (Indonesia ghi được thêm 2 bàn để dẫn 3-1)".

Thực tế trước U22 Myanmar, U22 Indonesia thắng 3-1 nhưng không thể cho rằng đấy là màn trình diễn tốt của đội ĐKVĐ. Họ thậm chí bị U22 Myanmar mở tỷ số trước và phải chật vật tìm bàn thắng khi bỏ lỡ quá nhiều. Cũng mãi tới cuối trận, Indonesia mới bùng lên được đôi chút để dẫn trước 3-1 song không kịp ghi thêm bàn nữa.

BLV Tuấn Anh cũng chia sẻ: "Theo dõi những diễn biến trong hiệp hai thì rất khó hiểu cho huấn luyện viên Indra. Bởi vì trong hiệp một, chúng ta thấy Rafael Struick và rất nhiều cầu thủ khác, từ tiền vệ cho tới tiền đạo của đội bóng này, thi đấu khá mờ nhạt, rất vật vờ.

Mauro Zijlstra, trung phong cắm, thì cả trận đấu gần như không để lại một tình huống đáng chú ý nào, trong khi cầu thủ vào sân thay người là Jens Raven lại thi đấu cực hay và ghi được một cú đúp. Ngoài ra, chúng ta thấy hiệp hai còn có sự bổ sung trên hàng tấn công của Hokky Caraka. Tiền đạo số 11 này dù không ghi bàn như Raven, nhưng sự có mặt của anh đã giúp đồng đội có nhiều khoảng trống hơn.

U22 Indonesia bắt nhịp trong hiệp một trước Myanmar rất tệ.

Khi các hậu vệ Myanmar đã hiểu rõ về tiền đạo này, họ luôn phải cử ít nhất hai cầu thủ theo kèm Hokky Caraka mỗi khi anh có bóng, đặc biệt là khi sẵn sàng xâm nhập khu vực 16m50. Và đúng là một kịch bản thực sự đau đớn. Tôi nghĩ rằng nếu hôm nay các cầu thủ U22 Indonesia thất bại, hòa hoặc thắng với cách biệt chỉ một bàn thì việc chia tay SEA Games ngay từ vòng bảng sẽ không quá đau. Nhưng việc chỉ còn thiếu đúng một bàn nữa thôi thì thực sự rất tiếc.

Nếu thống kê cả hiệp một và hiệp hai, có lẽ các cầu thủ Indonesia đã bỏ lỡ cơ hội ghi thêm ít nhất bốn đến năm bàn thắng. Riêng việc bóng tìm đến xà ngang trong hiệp hai đã là hai tình huống rồi, chưa kể những cơ hội ngon ăn khác. Cho nên đây là một trận đấu rất đáng tiếc cho Indonesia, và có những đội thì lại cảm thấy vui, đúng không ạ?

Chẳng hạn như Malaysia, họ vui vì chỉ cách một bàn thắng nữa thôi là đã phải về nước. Và tôi nghĩ ngay cả chủ nhà U22 Thái Lan cũng sẽ cảm thấy đối đầu với U22 Malaysia ở bán kết là dễ chịu hơn rất nhiều so với việc gặp U22 Indonesia đầy duyên nợ".

Cầu thủ U22 Indonesia khóc nức nở vì bị loại.

BLV Phạm Anh cũng đã dành những lời khen ngợi cho U22 Myanmar, khi khiến U22 Indonesia không thể đi tiếp tại SEA Games 33:

"Chúng ta thấy Myanmar chơi tốt ngay từ hiệp một. Sang hiệp hai thì số cơ hội tấn công của Myanmar cũng không nhiều. Nhưng điều mà Myanmar làm được đúng như mục tiêu ban đầu của họ, đó là hạn chế số bàn thua phải nhận từ Indonesia và ngăn chặn đối thủ ghi bàn.

Trong hiệp hai, Indonesia trông chờ rất nhiều vào những tình huống cố định, đặc biệt là các pha ném biên của Robi Darwis. Trong khu vực 16m50, các cầu thủ Myanmar bó chặt lại thành một khối, như một bức tường trước khung thành vậy. Điều đó khiến cho những pha xoay sở của các cầu thủ áo đỏ trong khu vực cấm địa trở nên vô cùng khó khăn.

Trận đấu hôm nay thực sự có chút bất ngờ, và xứng đáng dành lời khen cho các cầu thủ Myanmar khi họ thể hiện được phong độ phòng ngự tốt, sự kỷ luật và tập trung trong việc hạn chế số bàn thua, cũng như khả năng bọc lót giữa các vị trí. Tôi nghĩ đây là một kỳ SEA Games mà Myanmar cũng đã để lại những dấu ấn nhất định".

Như vậy, 4 cái tên lọt vào Bán kết môn bóng đá nam là chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Philippines. Trận Bán kết 1 giữa U22 Việt Nam vs U22 Philippines sẽ diễn ra lúc 15h30 ngày 15/12. Trận Bán kết 2 giữa U22 Thái Lan vs U22 Malaysia diễn ra cùng ngày lúc 20h00.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn



