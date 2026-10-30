Indonesia chính thức nhập tịch ngôi sao đẳng cấp, sẵn sàng làm khó tuyển Việt Nam

Cầu thủ này đã chính thức nhập tịch thành công và khoác áo tuyển Indonesia.

Theo Bola trưa 30/10, HLV Nova Arianto đã chính thức xác nhận thông tin ngôi sao tấn công Joshua Baker, em trai của Mitchell Baker, đã nhập tịch và gia nhập đội U20 Indonesia.

HLV Nova Arianto, ông cũng đã triệu tập Joshua Baker vào đội U20 Indonesia trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc để chuẩn bị cho VCK U20 châu Á 2027.

“Vâng, chúng tôi đang xem xét tất cả các thành viên được lựa chọn, bao gồm cả Joshua Baker cũng như một số cầu thủ khác. Chúng tôi sẽ thử nghiệm tất cả.

Một lần nữa, chúng ta sẽ thấy liệu những cầu thủ này có xứng đáng khoác áo tuyển U20 quốc gia hay không” - HLV Nova Arianto xác nhận sự có mặt của Joshua Baker.

Việc Joshua Baker xuất hiện trong đội U20 Indonesia có thể làm một số CĐV cảm thấy ngạc nhiên. Lý do là bởi tiền vệ tấn công 17 tuổi này từng là thành viên của đội U20 Hồng Kông (Trung Quốc).

Joshua Baker chính thức nhập tịch và được gọi vào đội U20 Indonesia.

Joshua được triệu tập vào đội tuyển U20 Hồng Kông tham dự vòng loại Giải vô địch U20 châu Á 2027, cùng với đội tuyển U20 Indonesia. Tuy nhiên, hai đội được xếp vào hai bảng khác nhau.

Joshua đã thi đấu trong cả ba trận đấu của đội U20 Hồng Kông, trong đó có hai trận đá chính và một trận vào sân từ băng ghế dự bị.

Sau đó, Baker được triệu tập vào ĐT Hồng Kông tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng không có tên trong đội hình cuối cùng.

Do vẫn chưa khoác áo tuyển Hồng Kông nên Joshua Baker vẫn sẽ hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo ĐTQG Indonesia, căn cứ theo luật FIFA.

Joshua Baker sinh tháng 10/2009, mang dòng máu Indonesia từ ông bà ngoại của mình. Cầu thủ này được truyền thông Indonesia đánh giá rất cao về năng lực chuyên môn, đặc biệt là nền tảng kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật rất sắc bén. Trong thời gian tới, nhiều khả năng Joshua sẽ được sát cánh cùng anh trai, Mitchell Baker, người đã sở hữu 9 bàn thắng sau 8 lần khoác áo ĐTQG Indonesia, khi tham dự các giải đấu quốc tế bao gồm cả SEA Games hay AFF Cup…

Việc Indonesia tăng cường lực lượng với những nhân tố mới cũng mang tới mối lo tiềm tàng cho các đối thủ cùng khu vực, bao gồm các đội tuyển của Việt Nam nếu phải chạm trán Indonesia ở các giải đấu trong thời gian tới.

Điều đáng lưu ý là ngoài Joshua Baker, nhiều khả năng Indonesia sẽ tiếp tục nhập tịch thêm những ngôi sao mới có gốc Indonesia trong thời gian tới. Vài ngày trước, ông Noor Korompot, cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Indonesia, cho biết bộ đang xem xét hồ sơ của một cầu thủ người Indonesia đang làm thủ tục nhập tịch để gia nhập đội tuyển quốc gia Indonesia. Tuy nhiên, ông Noor Korompot chưa đề cập cụ thể tới danh tính của cầu thủ này.

Joshua Baker được đánh giá cao về chuyên môn.

Liên quan tới đội U20 Indonesia, HLV Nova Arianto cũng vừa xác nhận rằng ông và các học trò sẽ thi đấu với Jordan và Mỹ tại một giải đấu diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 11 tới.

HLV Nova giải thích lý do ông chọn FIFA Matchday làm giai đoạn thử nghiệm cho đội tuyển U20 Indonesia: Bởi vì nó cho phép ông triệu tập những cầu thủ tốt nhất của mình.

Một số thành viên của đội tuyển U20 Indonesia là trụ cột của giải BRI Super League và Championship mùa giải 2026/2027, sẽ kết thúc trong kỳ nghỉ quốc tế tháng tới. Đây sẽ là cơ hội để U20 Indonesia chuẩn bị nhằm hướng tới giải U20 châu Á 2027.

Ở giải U20 châu Á 2027, khu vực Đông Nam Á có 3 đại diện góp mặt gồm Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Đáng tiếc khi U20 Việt Nam không thể góp mặt ở giải này do thi đấu không thành công tại vòng loại.