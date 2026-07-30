Indonesia cất hai ngôi sao, giữ sức cho trận đại chiến với đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Indonesia chỉ mang 23 cầu thủ sang Thái Lan gặp Timor Leste, đồng thời để Marselino Ferdinan và Ragnar Oratmangoen ở nhà. Đây được xem là động thái bảo toàn lực lượng của HLV John Herdman nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận "đại chiến" với đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Indonesia đã lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho cuộc chạm trán Timor Leste ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 17h00 ngày 31/7 (giờ Việt Nam) trên sân Chonburi. Tuy nhiên, điều gây chú ý là HLV John Herdman chỉ mang theo 23 cầu thủ thay vì đầy đủ 26 cái tên được triệu tập ban đầu.

Các cầu thủ Indonesia lên xe tới sân bay để sang Thái Lan gặp Timor Leste.

Theo ghi nhận của truyền thông Indonesia , Marselino Ferdinan và Ragnar Oratmangoen đều không có mặt trong chuyến đi, trong khi Justin Hubner vẫn chưa hội quân cùng đội tuyển. Marselino trước đó cũng vắng mặt ở trận thắng Campuchia 5-1 vì chưa bình phục chấn thương. Về phía Ragnar, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chưa công bố nguyên nhân cụ thể khiến tiền đạo này ở lại Jakarta.

Ở chiều ngược lại, phần lớn những trụ cột của Garuda như Thom Haye, Sandy Walsh, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Marc Klok, Eliano Reijnders hay Jens Raven đều góp mặt trong danh sách sang Thái Lan. Với lực lượng này, Indonesia vẫn được đánh giá vượt trội so với Timor Leste, đội đã để thua Việt Nam 0-7 rồi tiếp tục thất bại 0-2 trước Singapore sau hai lượt trận đầu tiên.

Sau chiến thắng đậm trước Campuchia ở trận ra quân, Indonesia đang hướng tới mục tiêu tiếp tục giành ba điểm với cách biệt lớn để cạnh tranh ngôi đầu bảng A. Trong bối cảnh hiệu số bàn thắng bại có thể trở thành yếu tố quyết định cuộc đua vào bán kết, một chiến thắng thuyết phục trước Timor Leste sẽ giúp thầy trò HLV Herdman tạo thêm lợi thế trước khi bước vào những thử thách khó khăn hơn.

Marselino đang chưa có được thể lực tốt nhất.

Việc Marselino và Ragnar không sang Thái Lan cũng làm dấy lên nhận định rằng ban huấn luyện Indonesia đang chủ động bảo toàn lực lượng cho giai đoạn then chốt của vòng bảng. Marselino vẫn cần thêm thời gian hồi phục, trong khi việc không mạo hiểm với Ragnar có thể giúp đội bóng xứ vạn đảo sở hữu lực lượng mạnh nhất ở các trận đấu then chốt.

Tâm điểm của bảng A được dự báo sẽ là màn so tài giữa Indonesia và đương kim vô địch Việt Nam vào ngày 3/8. Trước giải, HLV John Herdman nhiều lần thừa nhận Việt Nam là đối thủ mạnh nhất bảng đấu, đồng thời đánh giá đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng để đo năng lực của đội bóng ông đang xây dựng.

Dù dành sự tôn trọng lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, chiến lược gia người Anh cũng khẳng định Indonesia không e ngại Việt Nam và đặt mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với nhà đương kim vô địch trên hành trình hướng tới bán kết, xa hơn là chức vô địch giải đấu này.