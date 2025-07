Indonesia bố trí hơn 1.000 cảnh sát, tuyên bố cứng rắn với CĐV chủ nhà và cam kết đảm bảo an toàn cho CĐV Việt Nam

Cảnh sát trưởng Jakarta, ông Susatyo Purnomo, cho biết công tác an ninh bắt đầu từ nhiều ngày trước. Và trước giờ bóng lăn, nó đã được triển khai đầy đủ từ trong đến ngoài sân. Ông Susatyo nhấn mạnh rằng cuộc đối đầu giữa U23 Indonesia vs U23 Việt Nam có thể được cả thế giới quan tâm nên cảnh sát Jakarta sẽ phải làm tốt nhất nhiệm vụ của mình.

"Đây là một trận đấu lớn, thu hút sự chú ý của khu vực và thậm chí cả thế giới. Người hâm mộ Indonesia phải thể hiện thái độ tích cực, cổ vũ với tinh thần thể thao và giữ gìn danh tiếng cho quốc gia", ông phát biểu.

Khác với trận bán kết với Thái Lan, nơi cảnh sát cam kết sẽ “đối xử nhẹ nhàng với NHM”, lần này nhà chức trách thẳng thắn tuyên bố sẽ đàn áp những ai không chấp hành công tác an ninh.

Ông Susatyo Purnomo cho biết: "Các vật dụng bị cấm như vũ khí sắc nhọn, đồ uống có cồn, pháo nổ, pháo hoa và pháo sáng đều bị nghiêm cấm mang vào sân. Không ai được phép mang theo vật nguy hiểm hoặc gây rắc rối. Cảnh sát sẽ có hành động cứng rắn đối với người vi phạm. Những người ủng hộ phải duy trì trật tự, tránh khiêu khích những CĐV đối phương. Chúng tôi sẽ không nương tay với những hành vi quá khích”.

Ông Susatyo phát biểu vào sáng nay khi đi rà soát công tác an ninh tại Bung Karno

Các CĐV Indonesia vốn nổi tiếng quá khích. Trong mọi giải đấu, họ đều khiến lực lượng an ninh phải đau đầu. Ngay tại giải U23 Đông Nam Á 2025 cũng đã xuất hiện một sự cố liên quan đến CĐV xứ vạn đảo khi ở trận gặp Malaysia, nhiều người đã giẫm lên quốc kỳ Malaysia. LĐBĐ Malaysia vừa kêu gọi AFF và AFC trừng phạt Indonesia về vụ việc này.

Song song với động thái răn đe CĐV chủ nhà, ông Susatyo Purnomo cũng hứa sẽ bảo vệ an toàn cho CĐV Việt Nam : "Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tất cả khán giả, bao gồm NHM Việt Nam. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ và sự giám sát tuyệt vời để đảm bảo họ cảm thấy an toàn và thoải mái".