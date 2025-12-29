Indonesia bổ nhiệm tân HLV, trả lương cao gấp đôi ông Kim Sang-sik

Theo CBC Sports, tân HLV đội tuyển Indonesia, John Herdman sắp ký hợp đồng với mức lương mỗi tháng lên đến 40.000 USD (hơn 1 tỉ đồng). Mức lương này gấp đôi so với con số LĐBĐ Việt Nam đang trả cho HLV Kim Sang-sik.

Trong giai đoạn HLV Kluivert nắm quyền, LĐBĐ Indonesia từng tách bạch công việc ở cấp ĐTQG và U23. Nhưng sắp tới cơ quan cao nhất của bóng đá Indonesia dự kiến trở lại với mô hình kiêm nhiệm. Cụ thể, HLV John Herdman sẽ dẫn dắt cả ĐTQG và đội U23.

Tại khu vực Đông Nam Á, LĐBĐ Việt Nam là ví dụ về sự hiệu quả của mô hình nói trên. Cả 2 HLV Park Hang-seo và Kim Sang-sik đều đã vô địch ở 2 giải đấu danh giá nhất khu vực cho 2 cấp độ đội tuyển là AFF Cup và SEA Games.

HLV John Herdman nổi tiếng với những thành công cùng bóng đá Canada. Nhà cầm quân 50 tuổi đã đưa cả ĐTQG nữ và nam Canada đến với VCK World Cup.

Dự kiến, hợp đồng của ông John Herdman có thời hạn 2 năm với điều khoản lựa chọn gia hạn. Mục tiêu lớn đầu tiên dành cho HLV người Anh là AFF Cup 2026 và Asian Cup 2027.