Indonesia bị loại sớm, vẫn còn một “siêu đội hình nhập tịch” khác đe dọa tham vọng của U22 Việt Nam

13/23 cầu thủ U22 Philippines đăng ký cho môn bóng đá nam SEA Games 33 đang thi đấu ở nước ngoài. Trong đó, nhiều cái tên được đào tạo bóng đá tại châu Âu.

Với lực lượng hùng hậu như vậy, U22 Philippines đã thể hiện sức mạnh đáng gờm tại vòng bảng. Đoàn quân dưới quyền HLV Garrath McPherson toàn thắng cả 2 trận, ghi 3 bàn và chưa phải nhận bàn thua nào. Họ là đội duy nhất vẫn đang giữ sạch lưới tại SEA Games 33.

HLV cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng qua từng trận đấu. U22 Philippines gợi nhớ đến hình ảnh đội tuyển Philippines những năm 2010.

Họ thường nhập cuộc với thế trận chắc chắn, chờ đợi sai lầm của đối phương. Hàng phòng ngự U22 Philippines luôn theo kèm rất quyết liệt và sẵn sàng phạm lỗi nếu nhận thấy nguy cơ. Lối chơi này đã khiến cả U22 Indonesia lẫn U22 Myanmar gặp rất nhiều khó khăn.

U22 Philippines (áo xanh) thể hiện hình ảnh đáng sợ tại SEA Games 33

Ở trận gặp Indonesia, U22 Philippines tìm được bàn thắng quyết định nhờ một tình huống ném biên - vốn là sở trưởng của chính đối thủ. Đường bóng tưởng như không mấy nguy hiểm nhưng khoảnh khắc sai sót của cầu thủ Indonesia là quá đủ để Otu Banatao đánh đầu tung lưới.

Nhân sự chất lượng cộng thêm lối chơi kỷ luật, U22 Philippines đang thực sự là ứng viên sáng giá cho tấm huy chương vàng.

5 tháng trước, U22 Việt Nam từng vượt qua U22 Phillippines với tỉ số 2-1 tại bán kết U23 Đông Nam Á 2025. Đó là trận đấu mà U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn nhưng lại nhận bàn thua trước và phải rất vất vả mới có thể lật ngược thế cờ.

So với thời điểm 5 tháng trước, U22 Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Một số cá nhân tiến bộ nhanh chóng nhờ được thi đấu thường xuyên ở cấp CLB và các giải quốc tế. Lối chơi của toàn đội cũng trở nên nhuần nhuyễn hơn.

Tuy nhiên, U22 Philippines lại tăng tốc mạnh mẽ nhờ dàn cầu thủ nhập tịch. Trong quá khứ, U22 Việt Nam từng nhiều lần “ôm hận” bởi cách cầu thủ nhập tịch của Philippines.

HLV Kim Sang-sik cần tìm ra phương án hóa giải các cầu thủ nhập tịch của U22 Philippines

Kỷ niệm khó quên nhất có lẽ chính là “phép lạ Mỹ Đình” vào năm 2010. Đội tuyển Việt Nam khi ấy đang là ĐKVĐ AFF Cup bất ngờ thua 0-2 Philippines ngay trên sân nhà. Trận đấu ấy mở màn cho giai đoạn thăng hoa của bóng đá Philippines. Trái lại, bóng đá Việt Nam bước vào quãng thời gian khó khăn với nhiều kết quả đáng thất vọng.

HLV Kim Sang-sik chắc chắn không muốn U22 Việt Nam đi vào “vết xe đổ” của các đàn anh năm xưa. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang rất tích cực tìm phương án để giúp đoàn quân áo đỏ vượt qua “siêu đội hình nhập tịch” để tiến vào trận chung kết SEA Games 33.

Trận đấu bán kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines diễn ra lúc 15h30 ngày 15/12.