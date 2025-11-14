Igor Thiago - từ chàng phụ hồ, phát tờ rơi đến hiện tượng Ngoại hạng Anh

Thiago thành hiện tượng của Ngoại hạng Anh khi ghi 8 bàn sau 11 trận cho Brentford, gánh cả CLB trên vai trong hành trình trụ hạng ở mùa giải 2025/26. Chân sút chưa từng có một trận khoác áo đội tuyển quốc gia đang vượt lên một loạt "bom tấn" chuyển nhượng ở vị trí tiền đạo và chỉ đang xếp sau Haaland.

Tuyển tập những câu chuyện cổ tích trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh sẽ điền tên Thiago, người đã vượt lên nghịch cảnh để là chân sút ghi bàn hiệu quả hàng đầu sau gần 1/3 chặng đường của mùa giải 2025/26.

Năm 13 tuổi, Thiago mất bố. Gánh nặng gia đình khiến tiền đạo của Brentford sớm "vào đời" vì miếng cơm manh áo, từng trải qua các công việc cực nhọc nhất như làm thợ hồ, lao công, cắt cỏ, đến chân sai vặt ở hội chợ và phát tờ rơi. Thiago tìm đến bóng đá từ năm 9 tuổi khi được anh trai của mình là Junior truyền cảm hứng.

Xuất phát điểm của Thiago là cầu thủ futsal. Anh gia nhập lò đào tạo CLB Cruzeiro, rồi được đôn lên đội một chinh chiến ở Serie B (giải hạng 2 Brazil). Thiago tiếp tục phiêu bạt sang Bulgaria, Bỉ và gia nhập Brentford với giá kỷ lục của CLB - 30 triệu bảng.

Mùa 2024/25, Thiago chỉ chơi 8 trận cho Brentford. Tiền đạo sinh năm 2001 đã dính chấn thương sụn chêm cực nặng, phải nghỉ gần hết mùa giải kể từ tháng 7/2024. Truyền thông Anh đã viết về Thiago như một mối nguy cơ thành thương vụ hớ lịch sử của Brentford. Thế nhưng, một lần nữa, sự trêu đùa của số phận không làm khó Thiago.

Thiago chơi trực diện và cực kỳ hiệu quả.

Để có được giá trị chuyển nhượng 30 triệu bảng, Thiago trải qua 2 mùa giải rực sáng cùng Club Brugge, ghi lần lượt 20 và 29 bàn.

Đội ngũ tuyển trạch của Brentford đã chọn Thiago dựa trên hình mẫu Ivan Toney. Nghĩa là một tiền đạo có xu hướng hoạt động rộng, sẵn sàng pressing tuyến đầu ở cường độ cao và có khả năng phối hợp, liên kết với tuyến dưới. Trong phạm vi ở khu vực cấm địa, Thiago chơi đơn giản, trực diện, mạnh mẽ và giỏi không chiến.

Thiago đưa tên tuổi của mình "bước ra ánh sáng" bằng cú đúp ở trận Brentford thắng MU 3-1. Hai bàn thắng thể hiện đầy đủ phẩm chất chất nhất của Thiago. Ở bàn đầu tiên, di chuyển đầy cảm giác để phá bẫy việt vị, sau đó nhận bóng khống chế một nhịp và tung cú sút trái phá bằng chân trái. Đến bàn thứ 2, Thiago làm tường, chạy chỗ thông minh để lách vào giữa hàng thủ MU và tung cú đá bồi ghi bàn.

Sau 11 trận Thiago ra sân ở Ngoại hạng Anh 2025/26, thống kê chỉ ra tiền đạo này cần 3,1 pha dứt điểm cho một bàn. Với tỷ lệ chuyển hóa pha dứt điểm thành bàn đạt hiệu quả 32%, Thiago đang hiệu quả hơn Haaland (hơn 31%) và vượt trội hoàn toàn so với các bom tấn ở giải đấu như Gyokeres (15,8%) và Sesko (11%). Trong các tiền đạo đã ghi trên 3 bàn, tỷ lệ chuyển hóa thành bàn của Thiago chỉ kém hơn Welbeck (46,2%).

Thiago đang gồng gánh cả tập thể Brentford. Trận gần nhất, anh lập cú đúp giúp Brentford thắng ngược Newcastle. Khi chơi ở Brentford, tất nhiên Thiago không được vệ tinh xung quanh hỗ trợ quá nhiều. Thành tích ghi 8 bàn sau 11 trận của chân sút sinh năm 2001 thật sự là bất ngờ trong một mùa giải có quá nhiều tiền đạo được kỳ vọng nhưng không ai thật sự tỏa sáng ngoài Haaland.

Từ ác mộng chấn thương, sự hoài nghi đến màn trở lại ngoạn mục, sự tỏa sáng của Thiago chẳng khác gì một bản hợp đồng mới chất lượng cho Brentford. Trước khi mùa giải 2025/26 khởi tranh, đã có lo ngại về sự sụp đổ của Brentford khi họ chia tay cùng lúc với "kiến trúc sư" của CLB là Thomas Frank và ngôi sao số 1 Ryan Mbeumo. Song, Thiago đã đứng lên thay thế Mbeumo, trở thành đầu tàu mạnh mẽ để đưa CLB dần bứt khỏi nhóm trụ hạng.