Iceland cầm hòa cựu vô địch thế giới, "Gà trống Gaulois" chưa có vé World Cup

Trên sân vận động quốc gia ở Reykjavik, tuyển Iceland đã tạo nên cú sốc nho nhỏ khi cầm hòa Pháp 2-2 trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, khiến đội bóng của HLV Didier Deschamps lỡ cơ hội giành vé sớm đến Mỹ, Canada và Mexico.



Iceland thi đấu ngoan cường trước tuyển Pháp hùng mạnh

Không có sự phục vụ của Kylian Mbappé trong khi Ousmane Dembélé vẫn vắng mặt do chấn thương, đội hình Pháp tuy được đánh giá vượt trội nhưng bất ngờ lại đến tại xứ Băng đảo. Pháp sớm phải nhận "gáo nước lạnh" ở phút 12 khi Victor Pálsson tận dụng sai lầm phòng ngự của Pháp để mở tỉ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng sớm giúp Iceland chơi tự tin, trong khi Pháp tỏ ra bế tắc ở khâu triển khai tấn công.

Victor Pálsson (4) mở tỉ số cho Iceland

Phải đến cuối hiệp một, Christopher Nkunku mới kịp tỏa sáng với pha dứt điểm tinh tế, quân bình tỉ số 1-1 cho Les Bleus.

Christopher Nkunku (18) gỡ hòa cho tuyển Pháp

Sang hiệp hai, sức ép của Pháp được cụ thể hóa bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 do công Jean-Philippe Mateta – pha lập công đầu tiên của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Jean-Philippe Mateta ăn mừng pha lập công nâng tỉ số lên 2-1

Tưởng chừng Pháp đã cầm chắc 3 điểm thì bi kịch lại đến ở phút 87, khi Kristian Hlynsson chớp thời cơ ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Iceland, khiến hàng thủ đội bóng Áo lam chết lặng.

Kristian Hlynsson và bàn gỡ 2-2 cho Iceland cuối trận

HLV Deschamps tỏ rõ sự thất vọng sau trận: "Chúng tôi đã làm phần khó nhất nhưng lại đánh mất tập trung ở thời khắc quan trọng".

Trận hòa này không chỉ chấm dứt chuỗi toàn thắng của Pháp ở vòng loại mà còn khiến họ phải chờ thêm ít nhất một lượt đấu nữa mới có thể chắc suất đến World Cup.

Dù vẫn dẫn đầu bảng D với 10 điểm sau 4 trận, Pháp chỉ còn hơn Ukraine 3 điểm, đội vừa thắng Azerbaijan 2-1. Trận đối đầu trực tiếp giữa Pháp và Ukraine vào tháng 11 tới được xem là "chung kết bảng" cho tấm vé trực tiếp đến World Cup 2026.

Bảng xếp hạng bảng D sau 4 lượt đấu

Trong khi đó, Iceland – đội từng gây tiếng vang ở Euro 2016 – lại cho thấy họ vẫn giữ được tinh thần chiến đấu kiên cường.

Một điểm giành được trước á quân thế giới 2022 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng vùng băng giá.