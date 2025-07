Theo truyền thông, lý do vì Auckland City phải chia 4,5 triệu USD cho LĐBĐ New Zealand (New Zealand Football). Những nhà quản lý bóng đá xứ Kiwi cho rằng Auckland City phải có trách nhiệm hỗ trợ giải đấu quốc nội bằng cách chia tiền thưởng từ FIFA Club World Cup 2025 . Số tiền chia không được hé lộ, nhưng sẽ được các quan chức dùng để đầu tư cho cơ sở hạ tầng và phát triển bóng đá trẻ tại New Zealand.

Con số 4,5 triệu USD có thể không lớn so với các đội mạnh tại châu Âu nhưng với Auckland City và giải VĐQG New Zealand, nơi mà phần lớn các cầu thủ vẫn phải làm 2 công việc để kiếm sống thì có lẽ nó trở thành một khoản lợi nhuận khổng lồ.

Dĩ nhiên Auckland City không chấp nhận nhượng bộ. Họ cho rằng đây là khoản tiền mà họ đã cất công kiếm được. Auckland City không có trách nhiệm phải chia.

Auckland City thua 2 hòa 1 tại giải đấu vừa qua

“Chúng tôi không biết sẽ quyết định thế nào. Hiện tại có một cuộc tranh chấp giữa chúng tôi và New Zealand Football về vấn đề này”, Tổng giám đốc Auckland City, Gordon Watson thừa nhận trên CNN Sports. “Thật không may, tôi không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của mọi người".

LĐBĐ New Zealand thì tin rằng đòi hỏi của họ là xác đáng. Đại diện cơ quan này tuyên bố: "Mặc dù số tiền chính xác là vấn đề nhạy cảm. Nhưng chúng tôi tin rằng một phần tiền thưởng của FIFA Club World Cup phải được chuyển cho chúng tôi. Đây là khoản tiền có thể duy trì tính bền vững cho hệ thống thi đấu của chúng tôi".

Auckland City là đội kiếm được ít nhất từ FIFA Club World Cup 2025 . Nếu như các CLB châu Âu, Nam Mỹ được FIFA phân phối ít nhất 10 triệu USD cho tấm vé tham dự vòng bảng thì Auckland City chỉ được 3,5 triệu USD. Họ có thêm 1 triệu USD nhờ trận hòa lịch sử 1-1 với Boca Juniors.