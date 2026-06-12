Hwang In-beom - "Nhạc trưởng" đưa tuyển Hàn Quốc bay cao tại World Cup 2026

Góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo giúp Hàn Quốc thắng ngược CH Czech hôm 12-6, Hwang In-beom đã bước ra ánh sáng sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Nếu trước giờ bóng lăn, mọi sự chú ý của người hâm mộ đều hướng về Son Heung-min thì sau trận ra quân tại World Cup 2026, cái tên được nhắc đến nhiều nhất của tuyển Hàn Quốc lại là Hwang In-beom.

Tiền vệ đang khoác áo Feyenoord đã có màn trình diễn xuất sắc với 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo, góp công lớn giúp đội bóng xứ kim chi lội ngược dòng đánh bại CH Czech 2-1 ở bảng A.

Màn thể hiện chói sáng ấy hoàn toàn xứng đáng giúp anh trở thành chủ nhân đầu tiên của danh hiệu Michelob ULTRA Superior Player of the Match dành cho tuyển Hàn Quốc tại giải đấu năm nay.

Khi Hàn Quốc bất ngờ bị dẫn trước ở phút 59 sau pha đánh đầu của Ladislav Krejci, áp lực đè nặng lên thầy trò HLV Hong Myung-bo. Trong thời điểm khó khăn nhất, Hwang In-beom đã chứng minh giá trị của một thủ lĩnh nơi tuyến giữa.

Phút 67, Hwang In-beom chạy chỗ thông minh trước khi nhận bóng trong vòng cấm, xử lý một nhịp động tác giả loại bỏ hậu vệ và thủ môn đối phương, rồi tự tin bấm bóng kỹ thuật vào khung thành trống của CH Czech, quân bình tỉ số 1-1 cho Hàn Quốc. Đó là bàn thắng mang ý nghĩa giải tỏa tâm lý, mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho đại diện châu Á.

Không dừng lại ở đó, Hwang tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng trong lối chơi tấn công của Hàn Quốc. Phút 80, tiền vệ sinh năm 1996 có pha phá bẫy việt vị thông minh, bứt tốc bên cánh phải và thực hiện đường căng ngang chuẩn xác để Oh Hyeon-gyu băng vào ghi bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 2-1.

Một bàn thắng, một kiến tạo và hàng loạt tình huống điều tiết nhịp độ trận đấu giúp Hwang trở thành cầu thủ nổi bật nhất trên sân Guadalajara. Ở tuổi 29, Hwang In-beom đang bước vào giai đoạn chín muồi nhất trong sự nghiệp.

Từ những ngày trưởng thành tại Daejeon Citizen, trải qua các giải đấu ở MLS, Nga, Hy Lạp, Serbia trước khi cập bến Feyenoord, anh luôn được đánh giá là mẫu tiền vệ toàn diện với khả năng điều phối bóng, chuyền dài chính xác và tư duy chiến thuật sắc bén. Trong nhiều năm qua, Hwang được xem là “bộ não” ở tuyến giữa của tuyển Hàn Quốc, đóng vai trò kết nối giữa hàng thủ và hàng công.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc mang đến đội hình giàu kinh nghiệm với những ngôi sao như Son Heung-min, Kim Min-jae hay Lee Kang-in. Tuy nhiên, trận đấu với CH Czech cho thấy Hwang In-beom mới là người giữ nhịp cho toàn bộ hệ thống chiến thuật. Anh kiểm soát khu trung tuyến, liên tục tạo ra các khoảng trống và giúp Hàn Quốc duy trì thế trận áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu.

Chiến thắng trước CH Czech không chỉ giúp Hàn Quốc có khởi đầu thuận lợi trên hành trình chinh phục World Cup 2026 mà còn đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Hwang In-beom.

Từ một “người hùng thầm lặng”, anh đã bước ra ánh sáng sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới và hoàn toàn có thể trở thành nhân tố đưa “Những chiến binh Taegeuk” tiến sâu tại World Cup 2026.