Huỳnh Như và đồng đội quyết vào chung kết cúp C1 nữ châu Á

Nói về sự chuẩn bị của CLB nữ TPHCM cho giải đấu năm nay, HLV Nguyễn Hồng Phẩm cho biết: "Sau mùa giải vô địch quốc gia, chúng tôi nghỉ ngơi vài ngày và lại quay trở lại tập huấn, tập luyện. Chúng tôi có một tuần tập huấn tại Hà Nội với hai trận đấu với ĐT nữ Việt Nam. Điều vui mừng là tất cả mọi vận động viên, tất cả mọi thành viên trong đội đều ở trong trạng thái sẵn sàng, quyết tâm cao nhất để đạt thành tích tốt nhất cho vòng loại. Chúng tôi tập trung từng trận đấu một, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu".

Mùa giải trước, CLB nữ TPHCM dừng chân ở bán kết khi để thua Wuhan Jiangda. Nói rõ hơn về chỉ tiêu của đội khi trở lại với C1 nữ châu Á 2025/2026, ông Phẩm chia sẻ: "Chúng tôi đặt chỉ tiêu mùa giải năm nay sẽ đạt kết quả vào càng sâu càng tốt. Đồng nghĩa là sẽ cố gắng hết sức mình giành chiến thắng mọi trận đấu, giống như phá dớp năm ngoái tới bán kết thì chúng ta đi sâu hơn".

Theo quy định tại Cúp các CLB nữ châu Á 2025/2026, mỗi đội bóng tham dự được đăng ký tối đa 6 ngoại binh, CLB nữ TPHCM đã ký 6 ngoại binh. Cụ thể, 4 cầu thủ đến từ Mỹ gồm cặp trung vệ Aubrey Goodwill, Gorman Chloe cùng 2 tiền vệ Sakura Yoshida và Tatiana Mason. Hậu vệ cánh Ouni Samia (người Tunisia) và tuyển thủ Pakistan Maria Khan (sinh sống tại Mỹ) là 2 ngoại binh còn lại.

Tatiana Mason đã khoác áo CLB nữ TPHCM tại vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2024-2025. Bước vào vòng bán kết, Aubrey Goodwill, Sakura Yoshida và Maria Khan cũng xuất hiện. Với việc có đến 4 ngoại binh từng sát cánh cùng CLB nữ TP.HCM ở mùa giải trước, họ sẽ không mất nhiều thời gian để bắt nhịp trở lại với đội bóng.

"Các ngoại binh chúng tôi cũng may mắn có bốn thành viên cũ đã từng tham gia đội bóng và hai ngoại binh mới. Điều đáng mừng là họ hòa nhập rất nhanh, rất tốt trong tập luyện cũng như trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là có cầu nối của cầu thủ Huỳnh Như", HLV Nguyễn Hồng Phẩm cho biết.

Huỳnh Như và tiền đạo Chandler McDaniel của Stallion Laguna sẽ đối đầu nhau trên sân. Ngoài cùng bên phải là HLV Ernest Nierras của Stallion Laguna, bên trái là HLV Nguyễn Hồng Phẩm.

Bên cạnh các ngoại binh, CLB nữ TPHCM còn có sự trở lại của thủ môn Trần Thị Kim Thanh và tiền vệ Hoài Lương. Đây là sự bổ sung chất lượng với thành phần nội binh của đội bóng.

"Sức mạnh của đội bóng chúng tôi là sức mạnh của một tập thể, đã được thể hiện ở trận vòng tứ kết của mùa giải năm ngoái. Tôi tin chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau phát huy thế mạnh đoàn kết, quyết tâm, không bao giờ bỏ cuộc. Tất cả chỉ chung một một mục tiêu duy nhất là giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu và cho giải đấu này", HLV Nguyễn Hồng Phẩm khẳng định.

Tiếp lời HLV Nguyễn Hồng Phẩm, tiền đạo Huỳnh Như cho biết thêm: "Toàn đội bây giờ thì đón các bạn cũ trở lại và cũng có hai bạn mới mang đến bầu không khí rất hứng khởi, vui vẻ trong các buổi tập. Huỳnh Như tin đây chính là động lực để cho các cầu thủ CLB nữ TPHCM nỗ lực nhiều hơn và thi đấu cố gắng hơn nữa. Bốn bạn trở lại, đây cũng là một điều rất thuận lợi bởi các bạn có sự hòa nhập rất nhanh, kể cả trong sinh hoạt cũng như tập luyện. Huỳnh Như tin là ở giải đấu lần này mọi người sẽ nhìn thấy một CLB nữ TPHCM với làn gió mới hơn nữa và sẽ thi đấu nhiệt quyết hơn nữa".