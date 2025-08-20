Huyền thoại thể thao tốn gần 3 nghìn tỷ ly hôn để đến với tình nhân, sau 1 năm lại chia tay vì... "không hợp"

Những ánh đèn flash chớp liên hồi. G.N, người đàn ông được cả thế giới golf gọi bằng biệt danh "Cá mập trắng vĩ đại", nắm tay huyền thoại quần vợt C.E bước vào lễ đường sang trọng ở Bahamas. Nụ cười trên gương mặt họ tưởng như hạnh phúc viên mãn, nhưng ít ai biết phía sau là một chuỗi drama không khác gì kịch bản phim Hollywood.

Huyền thoại làng golf và banh nỉ cùng phản bội hôn nhân để đến với nhau, nhưng cái kết lại chẳng đẹp như họ nghĩ

Gặp gỡ trong hào quang

G.N đã là biểu tượng toàn cầu. C.E - "Ice Maiden" - người đàn bà của 18 chức vô địch Grand Slam, bước ra sân đấu luôn khiến cả thế giới nghiêng mình. Họ gặp nhau trong những sự kiện thể thao, bữa tiệc xa hoa, những buổi golf, tennis… Ánh mắt trao đi, và từ đó một mối quan hệ nguy hiểm bắt đầu.

Điều oái oăm, cả hai đều đã có gia đình. G.N có vợ - L.A, người phụ nữ gắn bó với ông suốt 25 năm, là mẹ của hai con ông. Còn C.E đang chung sống với A.M, cựu vận động viên trượt tuyết, một người đàn ông coi G.N như bạn thân.

"G.N không chỉ là bạn của tôi, anh ấy như anh em ruột vậy", A.M từng tâm sự. Nhưng có lẽ chính lúc ấy, người bạn thân đang nắm tay vợ anh dưới ánh hoàng hôn Bahamas.

Sự phản bội không thể che giấu

L.A bắt đầu nhận ra sự thay đổi. Những chuyến công tác kéo dài, những cú điện thoại lạ lúc nửa đêm. "Anh có người phụ nữ khác phải không, G.M?" - người vợ hỏi, trong một đêm đầy mưa gió. G.M im lặng, ánh mắt lảng tránh.

Huyền thoại giới golf phản bội bạn đời để theo đuổi tình yêu

Khi sự thật phơi bày, L.A chọn cách dứt khoát. Đơn ly hôn được nộp, và bản án ly dị đã trở thành một trong những vụ đắt đỏ nhất lịch sử thể thao: 105 triệu USD (gần 2,7 nghìn tỷ đồng) đổi lấy sự tự do cho L.A và các con. Một gia đình tan vỡ, một người phụ nữ mất chồng, và một "Cá mập trắng" bị công chúng lên án.

Còn A.M? Người đàn ông này đau đớn hơn cả. Ông mất đi vợ, mất đi bạn thân. "G.N đã phản bội tôi. Không chỉ cướp đi người phụ nữ của tôi, mà còn hủy diệt cả tình bạn mà tôi từng nghĩ là vĩnh viễn".

Người đàn ông mất cả vợ lẫn bạn thân

Đám cưới như mơ, giấc mộng ngắn ngủi

Năm 2008, G.N và C.E tổ chức một đám cưới xa hoa. Trên bãi biển đầy nắng, trước những quan khách quyền lực nhất thế giới thể thao, họ thề nguyện yêu nhau trọn đời.

C.E mặc váy trắng tinh khôi, nắm chặt tay G.N. Bức ảnh ấy tràn ngập các trang báo: "Huyền thoại golf và nữ hoàng tennis - một cặp đôi vàng".

Nhưng thực tế khác xa cổ tích. Họ sớm nhận ra, cuộc sống chung không ngọt ngào như tưởng. G.N bận rộn với công việc kinh doanh, với thương hiệu của chính mình. C.E, sau nhiều năm bị cuốn đi, khao khát sự lãng mạn, sự yên bình, nhưng lại thấy mình đơn độc trong chính căn biệt thự triệu đô.

Những trận cãi vã kéo dài. Và chỉ 15 tháng sau lễ cưới, họ tuyên bố ly hôn.

Cái giá của lựa chọn

Sau khi chia tay, C.E rơi vào trầm cảm. Bà thú nhận trong một cuộc phỏng vấn: "Trong 10 năm, tôi mất đi sự cân bằng. Tôi mất bạn bè, mất sự thanh thản. Tôi đã yêu, nhưng cái giá phải trả là quá lớn".

G.N thì bước tiếp, kết hôn lần nữa với K.K - một nhà thiết kế nội thất. Ông dường như tìm thấy sự ổn định mà trước đó chưa bao giờ có.

Một ván bài tình yêu thua lỗ

Câu chuyện G.N - C.E - L.A không có anh hùng, cũng chẳng có kẻ thắng. Chỉ có những trái tim rách nát sau cuộc chơi của danh vọng và đam mê.

Trên sân golf, G.N từng là "Cá mập trắng" khét tiếng. Trên sân tennis, C.E là "Ice Maiden" lạnh lùng và bất bại. Nhưng trong tình yêu, họ chỉ là hai con người yếu đuối, sa ngã và đánh mất nhiều hơn là nhận được. cGiống như một ván bài mà ngay khi bắt đầu, người chơi đã biết: chẳng có kết cục hạnh phúc nào cả.