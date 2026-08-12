Huyền thoại Park Ji-sung cay đắng lên tiếng giữa bê bối hối lộ của LĐBĐ Hàn Quốc

Park Ji-sung lên tiếng về những bê bối của bóng đá Hàn Quốc.

Bóng đá Hàn Quốc đang trải qua những ngày giông bão khi vụ bê bối môi giới tình dục cho trọng tài ngoại của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) bị phanh phuy. Giữa tâm bão dư luận, huyền thoại bóng đá xứ kim chi Park Ji-sung hiện là Chủ tịch Ủy ban Đổi mới Bóng đá Hàn Quốc đã chính thức lên tiếng và nhấn mạnh việc cấp thiết lúc này là phải tìm ra phương cách khôi phục lại niềm tin đã mất từ người hâm mộ.

Phát biểu sau cuộc họp lần thứ 6 của Ủy ban Đổi mới diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại Quốc gia (Jongno-gu, Seoul) vào ngày 11/8, ông Park Ji-sung thận trọng chia sẻ: "Vụ việc môi giới tình dục cho trọng tài không phải là vấn đề thuộc thẩm quyền xử lý trực tiếp của Ủy ban Đổi mới, nhưng rõ ràng bóng đá nước nhà đang phải đối mặt với một tình cảnh vô cùng tồi tệ. Rất khó để dự đoán vụ việc sẽ dẫn đến kết quả ra sao, song điều quan trọng nhất hiện nay là phải nghiêm túc trăn trở xem bóng đá Hàn Quốc có thể đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước bằng cách nào".

Park Ji-sung lên tiếng (Ảnh: News 1)

Làn sóng phẫn nộ trong công chúng bắt nguồn từ các cáo buộc nhắm vào KFA trong giai đoạn 2011–2012. Theo đó, Liên đoàn bị kết tội đã tổ chức các hoạt động môi giới tình dục và chi trả dịch vụ nhạy cảm cho hơn 10 trọng tài nước ngoài điều hành một số trận đấu. Đáng chú ý, các khoản chi phí hàng trăm nghìn won tại các cơ sở massage ở Seoul, Changwon hay Ulsan đều được thanh toán bằng thẻ công tác của Liên đoàn. Việc xuất hiện các chứng cứ cho thấy đây không phải hành động bộc phát của cá nhân mà là hành vi có tổ chức, nhận được sự phê duyệt từ cấp Phó Chủ tịch KFA, đã đẩy mức độ nghiêm trọng của vụ việc lên đỉnh điểm.

Sáng ngày 6/8, lực lượng cảnh sát đã đồng loạt thi hành lệnh khám xét, thu giữ tài liệu tại trụ sở KFA ở Cheonan (Chungnam) và Tòa nhà Bóng đá ở quận Jongno (Seoul). Vụ bê bối nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, thậm chí kéo theo những cảnh báo về các án phạt diện rộng từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Đáng lo ngại hơn, dư luận tiêu cực bắt đầu lan rộng khi một số luồng ý kiến đặt dấu hỏi nghi vấn lên cả kỳ tích vào đến Bán kết World Cup 2002, cột mốc lịch sử có sự đóng góp lớn của chính Park Ji-sung.

Trước áp lực bủa văng từ nhiều phía, đại diện Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đã chính thức gửi lời xin lỗi đến công chúng: "Chúng tôi cảm thấy vô cùng bàng hoàng và đau đớn. KFA xin chân thành nhận lỗi vì đã gây ra những lo ngại sâu sắc. Toàn thể thành viên Liên đoàn sẽ khắc ghi những chỉ trích, khắc nghiệt từ dư luận để coi đây là cơ hội thực hiện một cuộc cải tổ triệt để".