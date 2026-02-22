Pacquiao, 47 tuổi, đã kết thúc quãng thời gian bốn năm giải nghệ vào tháng 7 năm ngoái khi hòa tính điểm (đa số) trước nhà vô địch WBC hạng bán trung Mario Barrios.

Nhà vô địch thế giới ở tám hạng cân quyết định tham gia một trận biểu diễn vào tháng 4 năm nay. Pacquiao và Provodnikov (42 tuổi), người giải nghệ năm 2016, sẽ thi đấu 10 hiệp biểu diễn tại Thomas and Mack Center ở Las Vegas.

Huyền thoại boxing nhấn mạnh: "Sự ủng hộ từ đất nước tôi và người hâm mộ trên toàn thế giới tiếp thêm cảm hứng cho tôi. Tôi trở lại để cống hiến một trận đấu tuyệt vời cho họ và tôi đã sẵn sàng. Trở lại Las Vegas có ý nghĩa rất lớn với tôi”.

Pacquiao sẽ so tài với Provodnikov

Pacquiao có thành tích thi đấu chuyên nghiệp gồm 62 trận thắng, 8 trận thua và 3 trận hòa, đồng thời bất bại trong ba trận biểu diễn trước đó, thắng hai và hòa một. Võ sĩ người Philippines được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng Quyền Anh năm 2025.

Provodnikov, 42 tuổi, người Nga, từng thi đấu ở hạng siêu nhẹ và hạng bán trung trong sự nghiệp chuyên nghiệp, với thành tích 25 trận thắng và 5 trận thua.

Provodnikov thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2006 đến 2016, từng giữ đai vô địch WBO hạng siêu nhẹ giai đoạn 2013–2014. Provodnikov một lần tranh đai WBO hạng bán trung vào năm 2013 trước Timothy Bradley trong trận đấu được tạp chí The Ring và Hiệp hội các cây bút quyền Anh Mỹ (BWAA) bầu chọn là “Trận đấu của năm”.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Provodnikov nổi tiếng là võ sĩ gây áp lực cực kỳ quyết liệt, sở hữu sức mạnh ra đòn đáng gờm, thể lực bền bỉ và khả năng chịu đòn xuất sắc. Hai đối thủ Chris Algieri và nhà vô địch thuộc Đại sảnh Danh vọng, Timothy Bradley đều cho rằng Provodnikov là võ sĩ mạnh nhất họ từng đối đầu, với cú đấm còn nặng hơn cả Manny Pacquiao. Do vậy, cuộc đối đầu sắp tới giữa Pacquiao và Provodnikov càng được mong chờ.