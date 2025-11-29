Huyền thoại Malaysia: Tôi bi quan vào khả năng vượt qua U22 Việt Nam

"Malaysia không giành nổi huy chương ở môn bóng đá nam, kỳ SEA Games 32 ở Phnom Penh. Lần này có lẽ cũng như vậy. Họ phải thắng cả 2 trận ở vòng bảng để tiến vào bán kết. Tôi bi quan vào khả năng Malaysia vượt qua Việt Nam. U22 Việt Nam là đối thủ mạnh. Đội của chúng tôi chưa thể hiện đủ tốt ở các trận gần đây để tạo được sự tin tưởng", ông Jamil nói.

"Sau 2 giải trước đó (U23 ASEAN 2025 và vòng loại U23 châu Á 2026 - PV), U22 Malaysia có đá giao hữu với các đội nước ngoài để khắc phục điểm yếu không? Câu trả lời là không. Tất cả đều không biết tình hình của U22 Malaysia trước SEA Games 33 vì chưa có buổi họp báo nào diễn ra. Chúng tôi không biết đội đang làm gì và sẽ chỉ được biết ở SEA Games 33", danh thủ Jamil chia sẻ tiếp.

Huyền thoại bóng đá Malaysia tiếp tục chỉ trích Liên đoàn Bóng đá nước nhà vì sự chuẩn bị hời hợt cho SEA Games 33. Cụ thể là các cầu thủ được triệu tập vào ngày 25/11, thời điểm mà Jamil cho rằng quá muộn để chuẩn bị thật tốt cho SEA Games 33.

Ông thách thức: "Hãy chứng minh là tôi sai đi. Hãy chơi hết mình và vào nổi bán kết".

SEA Games 33 đang đếm ngược từng ngày đến thời khắc khai mạc ở Bangkok. Như mọi khi, môn bóng đá nam luôn là tâm điểm ở các kỳ Thế vận hội Đông Nam Á. Cuộc cạnh tranh cho tấm HCV danh giá nhất ở SEA Games 33 vẫn chỉ được khoanh vùng giữa U22 Thái Lan, U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Malaysia.

Năm nay, sự chuẩn bị của U22 Malaysia cho SEA Games 33 là bí ẩn. Cận kề ngày khởi tranh SEA Games 33, tin tức về U22 Malaysia gần như "biệt vô âm tín". Trong khi đó, U22 Thái Lan, U22 Việt Nam và U22 Indonesia đều có sự chuẩn bị rầm rộ bằng các trận giao hữu và kế hoạch tập trung đội hình được triển khai trước ít nhất một tháng.

U22 Malaysia sẽ nằm cùng bảng với U22 Việt Nam và U22 Lào. Đội nhất bảng sẽ giành vé vào thẳng bán kết. Một trong 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé còn lại.

Với việc có cả U22 Việt Nam và U22 Malaysia, bảng B được đánh giá có sức cạnh tranh khốc liệt và khó đoán nhất.