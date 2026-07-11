Huyền thoại Henry: "Ronaldo ư, có rất nhiều cầu thủ vĩ đại chưa từng vô địch World Cup"

Từng coi Messi là số 1, Thierry Henry bất ngờ nói lời gan ruột về Cristiano Ronaldo.

Trong thế giới bóng đá, những cuộc tranh luận xung quanh hai cái tên Lionel Messi và Cristiano Ronaldo dường như chưa bao giờ có hồi kết. Người ta thường có xu hướng phân chia ranh giới, và Thierry Henry – cựu danh thủ từng sát cánh và gặt hái vinh quang cùng Messi tại Barcelona luôn được mặc định thuộc về "vế bên kia" của cán cân. Thế nhưng mới đây, trên sóng truyền hình Fox Sports, huyền thoại bóng đá Pháp đã đập tan mọi định kiến bằng một phát biểu đầy đẳng cấp, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối dành cho siêu sao người Bồ Đào Nha.

Đứng trước những ý kiến cho rằng việc thiếu đi chiếc cúp vàng World Cup sẽ làm lu mờ sự nghiệp của Ronaldo, Henry đã thẳng thắn bác bỏ. Ông nhấn mạnh rằng một giải đấu ngắn ngày không thể là thước đo toàn diện để phủ nhận những gì CR7 đã cống hiến:

“Cristiano Ronaldo ư? Có rất nhiều cầu thủ vĩ đại chưa từng vô địch World Cup. Điều đó không quyết định di sản của họ. Di sản của Cristiano là bất khả xâm phạm. Dù cậu ấy đưa ra quyết định nào, tôi cũng chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất. Tôi hy vọng cậu ấy có thể vượt qua cột mốc 1.000 bàn thắng".

Henry nói về sư vĩ đại của Ronaldo (Ảnh: Marca)

Lời chia sẻ của cựu tiền đạo Arsenal không chỉ dừng lại ở sự xã giao, mà đó là cái nhìn thấu đáo của một người từng đứng trên đỉnh cao thế giới. Henry bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước sự bền bỉ vô tiền khoáng hậu và tinh thần chuyên nghiệp của Ronaldo – điều đã biến anh thành biểu tượng sống cho nhiều thế hệ.

“Cristiano đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ bằng cách cậu ấy hít thở, sống và suy nghĩ về bóng đá. Hãy nhìn thể trạng của cậu ấy, hãy nhìn cách cậu ấy duy trì bản thân. Đó là tấm gương cho tất cả mọi người. Vì vậy, người đàn ông vĩ đại, tôi chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất với bất kỳ lựa chọn nào trong tương lai", Henry nói thêm.

Phát biểu của Henry lập tức nhận được sự đồng thuận lớn từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Không còn những góc nhìn phiến diện, Thierry Henry đã gạt mọi cuộc tranh luận sang một bên để cúi đầu trước những di sản đồ sộ mà Cristiano Ronaldo đã và đang tiếp tục khắc ghi vào lịch sử bóng đá thế giới.