Huyền thoại golf Tiger Woods trước khi bị bắt: Sống xa hoa trong dinh thự 41 triệu bảng Anh nhưng bê bối tình ái rúng động

Từ một "vị vua" bất khả chiến bại trên sân golf, cuộc đời Tiger Woods đang trở thành một cuốn tiểu thuyết bi kịch về sự sa ngã. Sau những bê bối tình ái rúng động và vụ bắt giữ năm 2017, "Siêu hổ" lại một lần nữa khiến thế giới bàng hoàng khi bị còng tay sau vụ tai nạn lật xe nghiêm trọng vào cuối tháng 3/2026.

Ngày 27/03/2026, sự nghiệp của huyền thoại 15 lần vô địch Major lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy hỗn loạn. Tại đảo Jupiter, Florida – nơi Woods sinh sống, chiếc Land Rover do anh điều khiển đã va chạm với một xe tải và lật nghiêng trên đường sau nỗ lực vượt ẩu ở tốc độ cao.

Dù may mắn thoát chết và tự bò ra khỏi cửa sổ xe, Woods lập tức bị cảnh sát bắt giữ. Theo báo cáo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Martin, Woods có dấu hiệu "lờ đờ và suy giảm khả năng nhận thức". Dù kết quả thổi nồng độ cồn là 0.00, nhưng việc anh kiên quyết từ chối xét nghiệm nước tiểu đã dẫn đến cáo buộc DUI (lái xe dưới ảnh hưởng của chất kích thích) và gây hư hỏng tài sản. Sau 8 giờ bị tạm giam, bức ảnh mới nhất của Woods với đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt già nua ở tuổi 50 lại một lần nữa tràn ngập các mặt báo.

Vụ bắt giữ năm 2026 gợi nhớ lại ký ức đen tối vào tháng 5/2017. Khi đó, Woods bị phát hiện đang ngủ gật sau tay lái chiếc Mercedes-Benz trong tình trạng xe hư hỏng. Khác với những suy đoán về rượu, kết quả độc chất cho thấy sự hiện diện của 5 loại thuốc kê đơn mạnh, bao gồm thuốc giảm đau Vicodin và thuốc ngủ Ambien.

Đây là hệ quả nghiệt ngã của những ca phẫu thuật lưng liên miên, biến một nhà vô địch thành "con nợ" của các loại thuốc giảm đau gây nghiện. Sự việc này đã buộc anh phải đi cai nghiện để cứu vãn phần đời còn lại.

121 tình nhân và sự sụp đổ của một "huyền thoại"

Nhìn lại xa hơn, chuỗi bi kịch của Woods thực chất bắt đầu từ năm 2009. Một vụ đâm xe ngay trước cửa nhà đã khui ra bí mật kinh hoàng Woods có quan hệ ngoài luồng với hàng trăm phụ nữ trong khi đang có cuộc hôn nhân kiểu mẫu với Elin Nordegren.

Vụ bê bối không chỉ khiến anh mất đi người vợ xinh đẹp cùng khoản tiền ly hôn 100 triệu USD, mà còn làm sụp đổ hoàn toàn hình tượng sạch sẽ, khiến hàng loạt nhà tài trợ lớn quay lưng.

Bất chấp những bê bối, Woods vẫn sở hữu một trong những bất động sản xa hoa nhất thế giới tại Jupiter Island. Dinh thự trị giá hơn 41 triệu bảng Anh (khoảng 1.300 tỷ VNĐ) là một thiên đường biệt lập với khu tập golf riêng biệt gồm 4 lỗ chuyên nghiệp; hồ bơi Olympic, phòng gym hiện đại và rạp chiếu phim tại gia.

Tuy nhiên, với nhiều người, dinh thự này giống như một "chiếc lồng vàng" giam giữ một huyền thoại cô độc. Mỗi lần Woods rời khỏi cánh cổng xa hoa này, anh dường như lại đối mặt với những bê bối.