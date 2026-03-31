Huyền thoại golf Tiger Woods gây tai tạn do say rượu, bạn gái xấu hổ tuyên bố: Chấn chỉnh lối sống hoặc "đường ai nấy đi"!

Vụ tai nạn xảy ra vào 27/3trên đảo Jupiter, Florida, khi cựu VĐV golf Tiger Woods đang điều khiển chiếc SUV hạng sang Land Rover. Theo các báo cáo ghi nhận tại hiện trường, Woods đã lái xe với tốc độ cao và cố gắng thực hiện một cú vượt mạo hiểm qua chiếc xe tải đang kéo rơ-moóc.

Cú va chạm mạnh vào đuôi rơ-moóc đã khiến chiếc xe của tay golf 50 tuổi mất kiểm soát, lật nhào và nằm nghiêng về phía ghế lái. Dù túi khí đã bung và hiện trường trông rất thảm khốc, Woods may mắn thoát ra ngoài qua cửa phía hành khách mà không gặp chấn thương đe dọa đến tính mạng. Tuy nhiên, thái độ lờ đờ và mất phương hướng của anh đã lập tức thu hút sự chú ý của lực lượng chức năng. Woods bị tạm giam dù sau đó đã được tại ngoại nhưng vẫn ảnh hưởng hình ảnh nghiêm trọng.

Tiger Woods nhận về chỉ trích do gây tai nạn (Ảnh: The Sun)

Trước sự việc này, Vanessa Trump (48 tuổi) – bạn gái của Woods đã "nổi trận lôi đình" trước hành vi thiếu trách nhiệm của người yêu. Các nguồn tin thân cận tiết lộ với báo chí rằng Vanessa coi đây là một "hồi chuông cảnh báo đỏ" không thể ngơ lơ. Cô đã đưa ra một tối hậu thư cứng rắn rằng Woods phải ngay lập tức tham gia các liệu trình điều trị tâm lý hoặc cai nghiện chuyên sâu để chấn chỉnh lối sống, nếu không cô sẽ chấm dứt mối quan hệ này. May mắn thay, vào thời điểm xảy ra tai nạn, con gái của Vanessa là Kai Trump không có mặt trên xe do đang tham dự một giải quần vợt tại Miami.