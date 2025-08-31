Huyền thoại F1 chia tay người tình kém 49 tuổi, tìm "an ủi" bên hàng loạt mỹ nhân bikini

Flavio Briatore từng là chủ nhà hàng; nhà tài chính; nhà sản xuất thu âm; người dẫn dắt sự tự tin, ông trùm thời trang và sau đó là ông chủ đội đua F1 vô địch thế giới.

Hiện đã 75 tuổi, người đàn ông này vẫn sở hữu cuộc sống vô cùng phong phú. Ông hẹn hò với một sinh viên luật kém mình 49 tuổi, tên Benedetta Bosi nhưng vừa chia tay.

Nàng Benedetta Bosi

Song Flavio Briatore chẳng có thời gian nào để buồn chán vì kết thúc một cuộc tình. Thay vào đó, người ta thấy ông lên du thuyền, đi du ngoạn, vui vầy bên hàng loạt người đẹp lạ mặt - những người lượn quanh người đàn ông giàu có xứ Mỳ ống với trang phục mát mẻ bikini.

Doanh nhân người Italia vui vẻ bên các mỹ nhân mặc bikini.

Trước chuyến dong chơi ở vùng biển miền nam nước Pháp với các mỹ nhân mới mẻ này, Flavio Briatore bắt đầu hẹn hò cô sinh viên luật "bốc lửa" từ năm 2019, sau khi chia tay người vợ Elisabetta Gregoraci 2 năm trước đó.

Tình trường của doanh nhân Flavio Briatore cực kỳ phong phú, với vô số người đẹp, siêu mẫu và còn từng đính hôn với Naomi Campbell.

Ông Flavio Briatore từng đính hôn với siêu mẫu Naomi Campbell.

Trước đây, ông đã giành được danh hiệu vô địch đường đua F1 khi là đội trưởng của cả Bennetton và Renault. Ông đã giúp Michael Schumacher giành chức vô địch vào năm 1994 và 1995. Sau đó, ông đã giúp Fernando Alonso giành chức vô địch liên tiếp vào năm 2005 và 2006.