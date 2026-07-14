Huyền thoại ĐT Anh khiêu khích Messi trước đại chiến Anh vs Argentina ở bán kết World Cup: "Chúng tôi sẽ ru ngủ cậu ta"

Huyền thoại tuyển Anh lớn tiếng thách thức Messi trước đại chiến bán kết World Cup 2026.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina còn chưa diễn ra nhưng sức nóng đã lan từ sân cỏ sang các chương trình bình luận. Cựu tuyển thủ Anh Joe Cole tự tin tuyên bố "Tam sư" sẽ đánh bại Argentina để vào chung kết, đồng thời gửi lời thách thức trực diện tới Lionel Messi.

Trên podcast The Rest Is Football có sự góp mặt của Gary Lineker, Alan Shearer và Micah Richards, Joe Cole đầy tự tin khi được hỏi về cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới. "Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy (Messi) đi ngủ. Chúng tôi sẽ vào chung kết World Cup. Chúng tôi có quá nhiều tốc độ so với Argentina và sẽ đánh bại họ. Tôi cảm nhận điều đó bằng cả trực giác của mình", cựu tiền vệ Chelsea khẳng định.

Phát biểu mạnh miệng của Joe Cole ngay lập tức khiến Micah Richards phải lên tiếng nhắc nhở. "Anh không thể nói như vậy được. Chỉ nên nói khi trận đấu còn khoảng hai phút nữa là kết thúc thôi".

Tuy nhiên, Joe Cole vẫn giữ nguyên quan điểm. "Không, tôi nói ngay bây giờ đấy. Chúng tôi có đủ tốc độ để hóa giải những điểm mạnh của Argentina. Chúng tôi sẽ vào chung kết World Cup. Tôi có thể cảm nhận điều đó bằng cả trực giác của mình".

Huyền thoại bóng đá Anh khiêu khích Messi trước thềm đại chiến World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Joe Cole là huyền thoại bóng đá của ĐT Anh (Ảnh: Reuters)

Không chỉ Joe Cole, cựu tiền đạo tuyển Scotland Ally McCoist cũng đánh giá cao cơ hội của "Tam sư". "Lúc này, Anh là đội mạnh thứ ba còn lại ở giải đấu. Tin tốt là họ vẫn mạnh hơn đối thủ của mình. Tôi nghĩ tuyển Anh mạnh hơn Argentina".

Những phát biểu đầy tự tin của các cựu danh thủ càng khiến màn thư hùng giữa hai ông lớn của bóng đá thế giới trở nên nóng bỏng hơn. Argentina bước vào bán kết sau khi vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1, trong khi Anh đánh bại Na Uy 2-1 để giành vé đi tiếp.

Cuộc đối đầu sắp tới cũng đánh dấu lần đầu tiên Lionel Messi chạm trán đội tuyển Anh trong sự nghiệp quốc tế. Dù từng nhiều lần đối đầu các CLB Anh ở cấp độ châu Âu, siêu sao 39 tuổi chưa từng gặp "Tam sư" trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Đây cũng là một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup. Mối kình địch giữa hai nền bóng đá được hun đúc bởi nhiều yếu tố lịch sử, từ cuộc chiến Falklands/Malvinas cho tới trận tứ kết World Cup 1986 huyền thoại, nơi Diego Maradona ghi cả "Bàn tay của Chúa" lẫn siêu phẩm solo được xem là một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử giải đấu.

Với Messi đang đứng trước cơ hội tiến thêm một bước tới trận chung kết World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, còn tuyển Anh khát khao chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt nhiều thập kỷ, màn so tài giữa hai đội hứa hẹn sẽ là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất của World Cup 2026.