Huyền thoại Collina: Chủ tịch FIFA cũng không tác động được trọng tài

Trưởng ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina khẳng định mọi quyết định công tác trọng tài tại World Cup 2026 đều được đưa ra độc lập và liêm chính.

Ngày 9/7, Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Pierluigi Collina lên tiếng bác bỏ những cáo buộc nhắm vào công tác điều hành trận đấu tại World Cup 2026 . Vị trọng tài huyền thoại của bóng đá thế giới khẳng định các “vua áo đen” làm nhiệm vụ hoàn toàn không chịu tác động từ bên ngoài, kể cả từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

“Những cáo buộc vô căn cứ không có chỗ đứng trong bóng đá. Không ai có thể nghi ngờ tính liêm chính của các trọng tài tại World Cup. Chúng có thể dẫn đến phản ứng cực đoan, thậm chí là các mối đe dọa nhằm vào trọng tài và gia đình họ. Những cáo buộc đó không đúng ”, Collina phát biểu trên trang chủ FIFA.

Dù không nêu đích danh Argentina hay đề cập trực tiếp đến bất kỳ cá nhân nào, Collina đưa ra câu trả lời rõ ràng trước cáo buộc của HLV Ai Cập Hossam Hassan. Ông cùng nhiều cầu thủ liên tục nhắc đến việc Argentina gây sức ép với trọng tài, tố có “dàn xếp tỷ số” và cho rằng họ bị “tước quyền dự World Cup”.

Ông Pierluigi Collina, Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). (Ảnh: FIFA)

“Không ai có thể nói rằng công tác trọng tài của FIFA bị tác động bởi bất kỳ ai, kể cả Chủ tịch Gianni Infantino. Ông ấy luôn thể hiện sự ủng hộ tuyệt đố, đồng thời tin tưởng để chúng tôi làm việc hoàn toàn độc lập. Các trọng tài đưa ra quyết định một cách công bằng và, giống như cầu thủ hay huấn luyện viên, họ luôn cố gắng làm tốt nhất có thể”, ông Pierluigi Collina khẳng định.

Collina thường chỉ lên tiếng khi xuất hiện những tranh cãi lớn. Trước đó, ông từng giải thích tình huống bàn thắng không được công nhận của Đức trong trận gặp Paraguay vì lỗi vi phạm với thủ môn khiến người gác đền không thể di chuyển. Lần này, ông lên tiếng về tình huống VAR hủy bàn thắng từng giúp Ai Cập dẫn Argentina 2-0.

“Sau mỗi bàn thắng, VAR đều kiểm tra toàn bộ giai đoạn tấn công. Nếu phát hiện có lỗi trong pha bóng đó và lỗi này được xác định có ảnh hưởng trực tiếp đến bàn thắng, VAR sẽ đề nghị trọng tài xem lại tình huống trên sân. Không có giới hạn cố định về khoảng cách tới khung thành hay thời gian giữa pha phạm lỗi và bàn thắng. Một ví dụ là trận Argentina gặp Ai Cập, khi Marwan Attia đã rõ ràng giẫm lên chân của Lisandro Martinez” , ông nhấn mạnh.

Video: Argentina thắng 3-2 Ai Cập

Tuy nhiên, các cầu thủ Ai Cập không chỉ phản ứng vì tình huống đó. Trước bàn thắng thứ ba của Argentina, họ cũng quyết liệt khiếu nại rằng Julian Alvarez đã phạm lỗi với Mohamed Salah trước khi cướp được bóng.

“Nếu không phát hiện có lỗi trong pha bóng dẫn đến bàn thắng, VAR sẽ thông báo cho trọng tài. Hành vi giẫm lên chân đối phương là phạm lỗi, trong khi một hậu vệ chạm bóng trước rồi sau đó có va chạm thông thường với đối phương thì không bị coi là phạm lỗi. Đó cũng chính là kết luận ở cuối trận đấu này: trọng tài và VAR đều xác định pha va chạm giữa Salah và Julian Alvarez chỉ là một tình huống tranh chấp bình thường” , ông Collina giải thích.

Trong trận đấu ngày 7/7, dù dẫn trước 2-0, Ai Cập thất bại 2-3 trước Argentina với bàn thua ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2. Huấn luyện viên Hossam Hassan không giữ được bình tĩnh ở những phút cuối trận. Khi tham dự buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân này cũng phát ngôn gay gắt, thể hiện rõ sự tức giận.

Phát biểu trên truyền hình sau trận đấu, HLV Hossam Hassan cho biết: “Một trong những bàn thắng của chúng tôi đã bị từ chối. Thành thật mà nói, tôi không hiểu vì sao bàn thắng đó lại không được công nhận”.

HLV đội tuyển Ai Cập tiếp tục bày tỏ sự bức xúc : “Tôi không rõ nữa, nhưng có vẻ như họ muốn quảng bá cho giải đấu, họ muốn nhà đương kim vô địch phải đi tiếp, muốn giữ Messi ở lại giải đấu này. Tôi muốn nói với người hâm mộ Ai Cập và các CĐV Ả Rập rằng, các bạn có thể nỗ lực hết mình, làm tất cả những gì có thể, nhưng vẫn còn những yếu tố khác mới là thứ quyết định”.