"Huyền thoại" cầu lông Tiến Minh chấp 13 điểm khi đấu siêu sao pickleball Quang Dương, kết quả gây ngỡ ngàng

Sáng 28/9, giới thể thao Việt Nam được chứng kiến một màn so tài hiếm có: huyền thoại cầu lông Nguyễn Tiến Minh đối đầu cùng ngôi sao pickleball Việt kiều - Quang Dương. Điều khiến khán giả ngỡ ngàng chính là việc Tiến Minh chấp luôn đối thủ… 13 điểm trong set 15, biến trận giao hữu thành cuộc đấu vừa kịch tính vừa hài hước.

Với luật chấp "khủng", Quang Dương chỉ cần ghi thêm 2 điểm là có thể kết thúc trận đấu. Thế nhưng, với đẳng cấp và kinh nghiệm chinh chiến quốc tế, Tiến Minh vẫn tạo ra thế trận áp đảo. Anh di chuyển nhẹ nhàng nhưng cực kỳ tinh quái, kiểm soát đường bóng gọn gàng và tận dụng tối đa khoảng trống trên sân. Kết quả, nếu tính theo điểm chuẩn, Tiến Minh thắng 15-6, song do luật đặc biệt, phần thắng cuối cùng lại nghiêng về phía Quang Dương.

Sau trận đấu, Quang Dương thừa nhận "toát mồ hôi hột" dù Tiến Minh không chơi hết sức. Trong khi đó, Tiến Minh vẫn giữ nụ cười hiền lành, cho biết mục tiêu chính của màn so tài này là giao lưu, mang đến niềm vui cho khán giả. Tiến Minh đăng ảnh check-in cùng Quang Dương lên MXH và viết caption hài hước: "Mình có hỏi em Dương ba môn tennis, cầu lông, pickleball, môn nào mệt nhất. Bé nói chơi cầu lông mệt nhất, nhưng mà giải thưởng thì..."

Trên mạng xã hội, netizen cũng được phen "cười bò" trước pha chấp điểm siêu bá đạo. Người đùa: "Chấp vậy mà vẫn suýt thắng, đúng là đẳng cấp huyền thoại!", người khác lại nói: "Nếu không chấp thì chắc Quang Dương chỉ đỡ bóng được 5 phút". Bên cạnh tiếng cười, nhiều fan cũng bày tỏ sự phấn khích khi thấy cầu lông và Pickleball cùng xuất hiện trong một trận đấu thú vị, mở ra hướng quảng bá mới cho thể thao Việt.

Dù chỉ là trận giao hữu, màn đối đầu Tiến Minh - Quang Dương đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi. Nó không chỉ khẳng định tên tuổi vững chắc của Tiến Minh mà còn cho thấy tiềm năng lớn của Quang Dương - người được kỳ vọng sẽ đưa Pickleball lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng thể thao.